Karanlık gözlerine "ışık" olan köpeğini arıyor - İzmir'de görme engelli Candan Ercan, sokağa çıktığında kendisini tehlikelerden koruyup yönlendiren ve birkaç gün önce kaybolan rehber köpeğinin bulunmasını istiyor - Ercan: "Köpeğim kaybolmadan önce bastonumu bile kullanmıyordum. Çünkü o benim her şeyimdi, gözümdü, elimdi ayağımdı. Dostum şu an kayboldu, kim aldıysa ya da bulduysa dostumu bana geri getirmesini istiyorum. Çünkü dostum gittiğinden beri ben yalnızım ve her şeyim gitti sanki" - "Bir gün dışarı çıkmıştım, o anda köpeğim yanımda değildi, aramızda mesafe vardı. Yanıma koşa koşa geldi sol tarafımda araba varmış, üstüme atlayarak patileriyle beni sağ tarafa çekti"

25 Kasım 2017 Cumartesi 11:05