'Karcı'ların zorlu ramazan mesaisi

DENİZLİ (AA) - Ramazan ayında Denizli'de camilerde ve pazarlarda karlı şerbet yapımında kullanmak üzere karcılar, 2 bin 300 rakımındaki Karcı Dağı'na çıkarak kar keserek kente getiriyor.

Denizli'de bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyenlerin öncelikli tercihleri arasında yer alan kar şerbeti, zahmetli yolculuğun ardından satışa sunuluyor.

Dağdan getirilen karlar, vişne, nar suyu, ve pekmezle karıştırılıp şerbete dönüştürülüyor, bardağı ise 1-2 liradan satılıyor.

Yüzyıllık meslek

Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 90 yıldır ailesi kar şerbeti yapmak için dağlardan kar kesen Muhittin Çömlek, yazın sıcaktan bunalanlar için vişne ve çilek suyu ya da pekmezle hazırlanan şerbetin yapımı için ayak basılmamış dağlardaki karı kesmek için sabahın ilk ışıklarından itibaren yola düşüyor.

20 yıldır Saruhan Mahallesi'ndeki evinden aracıyla dağın yamaçlarına kadar Çömlek, kara ulaşmak için 3-4 saat daha yayan devam ediyor. Çömlek, henüz ayak basılmamış kara ulaşınca da hemen işe koyularak testere ve pala yardımıyla şerbetlik karı ortaya çıkartıyor.

Çömlek, karları kestikten sonra kıl çuvallara doldurup belirlediği noktalarda açtığı derin çukurlarda depoluyor. Muhittin Çömlek, zaman zaman da günlük olarak kestiği karları kente indiriyor.

"Bizim meskenimiz dağlardır"

Ramazan ayında bolca tüketilen karlı şerbeti sunmak için ailesinden devraldığı mesleğinin hikayesini AA muhabirine anlatan Çömlek, oruç olmasına rağmen kilometrelerce yürüyerek kar kesmeye gittiğini anlattı.

Karları daha çok pala ve testere yardımıyla kestiğini söyleyen Çömlek, ailesiyle birlikte yıllık 90 tona yakın kar depoladığını aktardı.

"Biz uzun yıllardır bu işi yapıyoruz." diyen Çömelek, zorlu mesaisini şu sözlerle dile getirdi:

"Dağlara taşlara tırmanarak çıkıyoruz. Bizim meskenimiz dağlardır dağlar. Kılıçla kesiyoruz keten çuvallara doldurup götürüyoruz. El gücüyle kestiğimizden zor oluyor. Ama ekmek davası ne yapacaksın. Zorluklara katlanıyoruz. Her yönüyle doğal, ayak basılmamış yerlerden karları keserek çuvallara dolduruyoruz. Daha sonra çuvalları sırtımızda sanki çocuğumuzu taşır gibi yüklenip taşıyoruz. Zaman zaman türkülerde söylüyorum. Buralar ferah içim açılıyor. Şehrin sinir ve stresi insanı boğuyor ben de burada kar keserek rahatlıyorum. Ramazan ayında oruçlu olduğumuz için kar kesmek zor oluyor. Ama yapacak bir şey yok."

Ailesinin geçimini kar şerbeti satarak kazandığını kaydeden Çömlek, "Özel keçe çuvallara doldurduğumuz karı daha önceden evimizde hazırladığımız şerbetlerle harman ederek kent merkezindeki camilerde teravih çıkışlarında satıyoruz. Pazarlarda ve düğünlerde de satıyoruz." dedi.

Çömlek, hazırladıkları şerbetin doğal olması dolayısıyla çok tercih edildiğine dikkati çekerek "Vatandaşımız memnun. Doğal olduğu için tercih ediliyoruz. Doğal karlı şerbetimizi ramazan ayında vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Kışın üşüten yazın serinleten karlı şerbetimiz ramazan ayında çok tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.