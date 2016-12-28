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Karda mahsur kalan küçük baş hayvanlara yem götürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akseki ilçesinde, yoğun kar nedeniyle dağda mahsur kalan küçük baş hayvanlara yem götürdü.Akseki'nin Dikmen Mahallesi yakınlarında Nohut Çukuru mevkisinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği...

Karda mahsur kalan küçük baş hayvanlara yem götürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akseki ilçesinde, yoğun kar nedeniyle dağda mahsur kalan küçük baş hayvanlara yem götürdü.

Akseki'nin Dikmen Mahallesi yakınlarında Nohut Çukuru mevkisinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali, Ramazan ve Zeki Kara kardeşler, etkili kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine 112 acil yardım servisinden yardım istedi.

Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi, acil yardım aracı ve iş makinesi ile 7 kilometre yolu açarak, 3 saatlik çalışma sonucunda ailenin yaşadığı bölgeye ulaştı. Ekipler, aç kalan hayvanlar için obaya saman getirilmesini sağladı.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ali Kara, kar kalınlığının bölgede 1 metreyi bulduğuna işaret etti. Kar yağışı sonrası ilçe merkeziyle irtibatlarının kesildiğini ve sahibi oldukları 800'e yakın hayvanın yeminin de bittiğini kaydeden Kara, "İmdadımıza Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akseki Belediyesi ekipleri yetişti. Yolu açarak hayvanlarımıza yem ulaştırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kara, obalarında hayvanların barındığı ahır ve samanlığın da kar yığınına dayanamayarak çöktüğünü anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinatörü İbrahim Özkan da gelen ihbarlar doğrultusunda bölgede zor durumda kalan vatandaşların yardımına koştuklarını söyledi.



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