Kardeş Türküler'den 25. yıla özel konser

Most- Uniq Açıkhava konserleri kapılarını 29 Temmuz 2018 Kardeş Türküler’in 25. yıl konseri ile açıyor. Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un prodüksiyonluğu ve MostProduction’ın yapımcılığı ile gerçekleşecek olan Kardeş Türküler’in 25.yıl konserinde birbirinden ünlü isimler de gruba eşlik edecek
Geleneksel Rumelihisarı konserlerini başlatan, Harbiye Açıkhava serilerinin en iyilerine imza atan ve geçtiğimiz yıllarda 25.sini düzenlediği konserleriyle seyircisine unutulmaz anlar yaşatan MostProduction, Uniqile birlikte düzenleyeceği konserlerle bu yaza damga vuracak.
Kardeş Türküler, 25.yılını usta müzisyenlerle birlikte Most-Uniq Açıkhava konserlerinde kutlayacak. Bugün kadar gerçekleşecek olan en kalabalık konser organizasyonlarından birini gerçekleştirecek olan Kardeş Türküler’e sahnede birbirinden ünlü konuk sanatçılar eşlik edecek.
Uniq’in doğa ile iç içe olan muhteşem atmosferinde yer alan amfi tiyatrosunda gerçekleşecek olan Kardeş Türküler’in 25.yıl konserinde; Ayşenur Kolivar, Candan Erçetin, Çıplak Ayaklar Kumpanyası, DalepeNena, Ertan Tekin, Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu, Mehmet Erdem, Mikail Aslan, Onur Şentürk,PakratEstukyan, Sayat Nova Korosu, Taribad-ı İsyan gibi usta müzisyenler yer alacak.
Konserlerdeki deneyimini bu yaz Uniq Açıkhava’ya taşıyacak olan MostProduction, Uniq Açıkhava’da yazın en renkli konser serisini gerçekleştirecek. Birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı Most- Uniq Açıkhava Konserleri, 2018 yazında müzikseverlere coşkulu ve eğlenceli anlar yaşatacak.
Geleneksel Rumelihisarı konserlerini başlatan, Harbiye Açıkhava serilerinin en iyilerine imza atan ve geçtiğimiz yıllarda 25.sini düzenlediği konserleriyle seyircisine unutulmaz anlar yaşatan MostProduction, Uniqile birlikte düzenleyeceği konserlerle bu yaza damga vuracak.
Kardeş Türküler, 25.yılını usta müzisyenlerle birlikte Most-Uniq Açıkhava konserlerinde kutlayacak. Bugün kadar gerçekleşecek olan en kalabalık konser organizasyonlarından birini gerçekleştirecek olan Kardeş Türküler’e sahnede birbirinden ünlü konuk sanatçılar eşlik edecek.
Uniq’in doğa ile iç içe olan muhteşem atmosferinde yer alan amfi tiyatrosunda gerçekleşecek olan Kardeş Türküler’in 25.yıl konserinde; Ayşenur Kolivar, Candan Erçetin, Çıplak Ayaklar Kumpanyası, DalepeNena, Ertan Tekin, Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu, Mehmet Erdem, Mikail Aslan, Onur Şentürk,PakratEstukyan, Sayat Nova Korosu, Taribad-ı İsyan gibi usta müzisyenler yer alacak.
Konserlerdeki deneyimini bu yaz Uniq Açıkhava’ya taşıyacak olan MostProduction, Uniq Açıkhava’da yazın en renkli konser serisini gerçekleştirecek. Birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı Most- Uniq Açıkhava Konserleri, 2018 yazında müzikseverlere coşkulu ve eğlenceli anlar yaşatacak.