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"Kardeş Türküler"den yeni albüm

- Müzik grubunun "Yol" adlı yeni albümü eylülde müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu bünyesinde yer alan "Kardeş Türküler" müzik grubunun "Yol" adlı yeni albümü eylülde piyasaya çıkacak.

Dinleyicilerle 6 yıl sonra yeniden buluşacak müzik grubunun Kalan Müzik etiketi taşıyan albümünde, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Romeyika, Ermenice, Çerkezce ve Boşnakça şarkılar yer alıyor.

Anadolu, Mezopotamya, Kafkasya ve Balkan coğrafyasından geleneksel şarkıları kendine özgü bir üslupla yorumlayan grup, ilk albümünü "Kardeş Türküler" başlığı ile 1997 yılında çıkardı.

Son albümünü ise 2011 yılında "Çocuk (H)aklı" ismiyle dinleyicilere sunan grup, Anadolu ve çevresinde yaşayan farklı dil ve inançlara sahip halkların şarkıları üzerine araştırmalar yaparak, geleneksel şarkılar ve geleneksel formlara dayanarak üretilen besteleri yeniden yorumluyor.

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Boğaziçi Gösteri Sanatları TopluluğuKardeş TürkülerYol
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