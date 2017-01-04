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Karlov konserle anılacak

- Çankaya Belediyesi, silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'u anmak için konser düzenleyecek

Karlov konserle anılacak

ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesince, silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u anma konseri düzenlenecek.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık 2016'da katıldığı fotoğraf sergisinde suikast sonucu öldürülen Rus Büyükelçi Karlov anısına konser verilecek.

Çankaya Belediyesince organize edilen konser, suikastin gerçekleştiği Çağdaş Sanatlar Merkezinde 9 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Konserde opera sanatçısı Zafer Mutlu ve piyanist Rustam Rahmedov sahne alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çankaya BelediyesiRusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov
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