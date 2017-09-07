Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Karma resim sergisi "Yüzünden" açılıyor

- "Yüzünden" isimli karma resim sergisi, 12 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak

Karma resim sergisi

İSTANBUL (AA) - "Yüzünden" isimli karma resim sergisi, 12 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.

Sergi, Istanbul Art Week kapsamında eş zamanlı organize edilen "İstanbul Bienali" ve "Contemporary Istanbul" fuarının oluşturacağı sanat enerjisine Kadıköy'den dahil olacak.

Yedinci yılını geride bırakan Tasarım Parkı'nın, taşıdığı "tasarım" bayrağına ek olarak ikinci sergisinde Çetin Pireci, Lütfiye Kösten, Nilgün Sabar, Harun Antakyalı, Neşe Çoğal, Tan Taşpolatoğlu, Ismed Rızal Riz gibi usta ve genç isimler geçmişten bugüne "yüz"leri yorumlayacak.

- "Yüzünden" sergisinin kavramı

Kişinin görüntüsünü, kişiliğini ve ruh halini yansıtmak üzere hazırlanan sergide, bir insanın yüzünün ya da yüz ifadesinin tasvir edilmesine dikkati çekilecek.

Sergide, portre resimlerinde insanların genelde ressama ya da objektife bakmasından yola çıkılarak tecrübe edilen hazırlık süreci ve antik uygarlıklarda portresi yapılan kişinin tüm özelliklerinin gerçekçi bir biçimde verilmesi esası, sanatseverlere sunulacak.

Tasarım Parkı'nın farklı disiplinleri ve yaratıcı kimlikleri bir araya getirmek amacıyla başlattığı sanat etkinlikleri kapsamında düzenlendiği "Yüzünden" adlı karma resim sergisi, 12 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Harun AntakyalıIsmed Rızal RizLütfiye KöstenNilgün SabarTan TaşpolatoğluContemporary IstanbulÇetin PireciIstanbul Art Weekİstanbul BienaliNeşe ÇoğalYüzünden
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5