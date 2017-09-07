İSTANBUL (AA) - "Yüzünden" isimli karma resim sergisi, 12 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.

Sergi, Istanbul Art Week kapsamında eş zamanlı organize edilen "İstanbul Bienali" ve "Contemporary Istanbul" fuarının oluşturacağı sanat enerjisine Kadıköy'den dahil olacak.

Yedinci yılını geride bırakan Tasarım Parkı'nın, taşıdığı "tasarım" bayrağına ek olarak ikinci sergisinde Çetin Pireci, Lütfiye Kösten, Nilgün Sabar, Harun Antakyalı, Neşe Çoğal, Tan Taşpolatoğlu, Ismed Rızal Riz gibi usta ve genç isimler geçmişten bugüne "yüz"leri yorumlayacak.

- "Yüzünden" sergisinin kavramı

Kişinin görüntüsünü, kişiliğini ve ruh halini yansıtmak üzere hazırlanan sergide, bir insanın yüzünün ya da yüz ifadesinin tasvir edilmesine dikkati çekilecek.

Sergide, portre resimlerinde insanların genelde ressama ya da objektife bakmasından yola çıkılarak tecrübe edilen hazırlık süreci ve antik uygarlıklarda portresi yapılan kişinin tüm özelliklerinin gerçekçi bir biçimde verilmesi esası, sanatseverlere sunulacak.

Tasarım Parkı'nın farklı disiplinleri ve yaratıcı kimlikleri bir araya getirmek amacıyla başlattığı sanat etkinlikleri kapsamında düzenlendiği "Yüzünden" adlı karma resim sergisi, 12 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.





