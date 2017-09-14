Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

"Kartal Yuvası"nda kazı çalışmaları

- Halk arasında "Kartal Yuvası" olarak bilinen tarihi Mardin Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları yeniden başladı

MARDİN (AA) - "Kartal Yuvası" olarak tabir edilen tarihi Mardin Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Mardin'de Hamdaniler tarafından 10'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Artuklu döneminin en büyük eserlerinden biri olan ve bin 200 metre yükseklikte bulunan kalede, arkeolojik kazı çalışmaları tekrar başladı.

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan başkanlığında 50 kişilik bir ekiple yürütülen kazı çalışmalarında gün ışığına çıkarılan eserler, Mardin Müzesi'nde sergilenecek.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, kale kapısı, surlar, üç gözlü sarnıç, konaklar, cami ve müştemilatında yapılacak kazı çalışmalarıyla yapıların açığa çıkarılarak restore edileceğini belirtti.

Kazı alanında bulunan ve Artuklu Akkoyunlu dönemine ait olduğu belirtilen Kale Camisi'nin restorasyon çalışmalarının başladığını da kaydeden Nihat Erdoğan, caminin 2019 yılında ibadete açılmasının planlandığını kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KazıMardin Kalesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5