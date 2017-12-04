Kastamonu'da İstiklal Yolu sergisi açıldı

KASTAMONU (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Biz kendi tarihimizi ne kadar çok bilirsek, istikbale o kadar güçlü yürürüz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karatekin Üniversitesi ve İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği tarafından düzenlenen ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya kadar uzanan İstiklal Yolu'nun tanıtımının amaçlandığı İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserlerden oluşan sergi, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu'nda açıldı.

Türkiye genelinden resim, seramik, heykel, afiş ve fotoğraf kategorilerinde 190 kişinin başvuru yaptığı yarışmada, 36 eser ödüle layık görüldü, 41 eser ise sergilenmeye hak kazandı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, açılışta yaptığı konuşmada, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz kendi tarihimizi ne kadar çok bilirsek, istikbale o kadar güçlü yürürüz. Tarihimizde öğreneceğimiz çok güzel şeyler var. Güzel derneklerimiz ve kıymetli hocalarımız ile birlikte tarihi zenginliklerimizi öğreneceğiz ve istikbale daha sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Başkanı İsmail Çam da İstiklal Yolu'nun tanıtılması ve hatırlanması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yarışmaya 14 ile 29 yaş grubundakilerin katıldığını hatırlatan Çam, "Yarışma tüm Türkiye’ye açıktı. Yarışmamıza 190 başvuru oldu. 190 başvuru içinde 36 eser ödül almaya hak kazandı. 41 eser de sergilenmeye değer bulundu. 77 eserden oluşan bir sergi hazırladık." diye konuştu.

Sergi, 8 Aralık'a kadar gezilebilecek.