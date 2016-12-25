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Katar Kraliyet ailesi üyesi Tani'nin yatı Bodrum'da

- Şeyh Nasır Ahmed Ali el Tani'nin "Ipanema" adlı kırmızı renkli ultra lüks yatı Bodrum'a demirledi

Katar Kraliyet ailesi üyesi Tani'nin yatı Bodrum'da

MUĞLA (AA) - Katar Kraliyet ailesi üyesi Şeyh Nasır Ahmed Ali el Tani'nin 55 metre uzunluğundaki "Ipanema" adlı kırmızı renkli ultra lüks yatı, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Demirli bulunduğu Marmaris ilçesindeki bir marinadan Yalıkavak Mahallesi'ne gelen yat, renginden dolayı görenlerin yoğun ilgisini çekti.

Vatandaşlar, Yalıkavak Palmarina'ya demirleyen ultra lüks yatı fotoğraflamak için sahile geldi.

Şeyh Nasır Ahmed Ali el Tani'nin, yatta olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.

Ultra lüks yatta 4 çift kişilik, 2 özel ve 2 ikiz yataklı kamaranın yanı sıra sahibi için tasarlanmış süit ile jakuzileri bulunuyor. Yatın arka kısmı "beach club"e dönüşebiliyor.

Fransız ve İngiliz mobilyaların ağırlıklı yer aldığı, 10 çeşit mermer kullanılan ve 22 ayda bitirilen yatın, "2016 Monaco Yacht Show"da tanıtıldığı belirtildi.

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