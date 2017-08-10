"Kavşak" sergisi yarın açılıyor

İSTANBUL (AA) - Orta Doğulu ressamların bir araya geldiği "Kavşak" adlı sergi yarın açılıyor.
Suriyeli galerici, yayıncı ve koleksiyoner Adnan Alahmad'un 20 yıl önce kurduğu Kelimat Sanat Galerisi'nin yaz projesi olan sergi, galerinin Üsküdar Kuzguncuk'taki merkezinde sanatseverlerle buluşacak.
Suriye, Filistin, Bahreyn, Irak, Ürdün, Dubai, Lübnan ve Cezayir'den gelen 28 sanatçının yer alacağı sergi, Orta Doğu ile Türkiye arasında sanat ve kültür köprüsü oluşturmayı amaçlıyor.
Sergide eserleri yer alan sanatçılar ise şöyle:
Rami Sabour, Zain Alahmad, Shadi Abousada, Nasr Warour, Mohammad Zaza, Khayyam Zedan, Juhayda Albitar, Ibrahim Brimo, Ghassan Al-Nana, Zavien Yousaf, Boutros Almaari, Alaa Sharabi, Besher Koushaji, Fouad Dahdouh, Nizar Sabour, Fatema Alhaj, Ibrahim Alhasoun, Asma Fayoumi, Munir Hanoon, Amed Sharef, Hani Mazhar, Monther Jawabreh, Bashar Alhroub, Abbas Yousif, Jabbar Alghadban, Yazid Kheloufi, Semaan Khawam, Fatma Lootah.
Sergi, Eylül sonuna kadar açık kalacak.