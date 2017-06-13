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"Kayıp Haritanın Sırrı" çocuklarla buluştu

- Eser, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar konusunda duyarlılık oluşturmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından yayına hazırlanan "Kayıp Haritanın Sırrı" adlı kitap çocuklarla buluştu.

Eser, çocuklara mahalle kültürünü aşılamak, komşuluk ve yardımlaşma kavramlarını öğretmeyi amaç edinen "Bizim Mahallenin Dedektifleri" adlı çocuk polisiye serisinin dördüncü kitabı olarak raflarda yerini aldı.

Serinin yeni kitabı "Kayıp Haritanın Sırrı" adıyla yayımlanan eser, aynı zamanda Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar konusunda da duyarlılık oluşturmayı hedefliyor.

Yazar Ahmet Ay'ın kaleme aldığı, kitabın çizimlerini ise Yahya Alakay resmetti.

Kitabın konusu kısaca şöyle:

"Mahallenin futbol takımından Enes, dedesinin sahaf dükkanında bulduğu bir harita ile kayıplara karışıyor. Mahalleye yeni gelen Halepli Ömer, onun yerine takıma giriyor. Karşısında kimsenin duramadığı Ömer, rakip takımı golleriyle dize getiriyor. Mahalleye yeni katılan Ömer ayrıca arkadaşları Kerem ve Reyhan'ın Enes’i bulmalarında da yardımcı oluyor."

"Kayıp Haritanın Sırrı" ve "Bizim Mahallenin Dedektifleri" serisinin diğer kitapları olan "Kayıp Ekmek Operasyonu", "Tekini Arayan Ayakkabılar" ve" Eski Konağın Gizemi" tüm kitap evlerinden ve İstanbul Kitapçısı noktalarından temin edilebilecek.

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