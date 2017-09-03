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Kazakistan'da el örgüsüne ilgi artıyor

- El örgüsü ustası Simova: - "Amacım annelerimizden kalan örgü sanatını genç nesillere sevdirerek aktarmaktır"

Kazakistan'da el örgüsüne ilgi artıyor

ASTANA (AA) - Kazakistan'ın geleneksel el sanatları arasında yer alan el örgüsünü yaşatmak için açılan atölyelere ve eğitimlere gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Türk dünyasının ünlü düşünürü Hoca Ahmet Yesevi’nin doğduğu yer Güney Kazakistan eyaletinde el örgüsüne ilgi giderek artıyor.

Kazak halkının önemli el sanatlarından el örgüsü, açılan atölyeler ve eğitimler yoluyla gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor.

Güney Kazakistan’daki atölye sahiplerinden 68 yaşındaki Bibajar Simova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 61 yıldır el örgüsüyle ilgilendiğini belirterek, “Örgüyü 7 yaşında annemden öğrendim. O günden bugüne severek yaptığım ve ekmek parası kazandığım işim oldu.” dedi.

Simova, el sanatları enstitüsünü bitirdikten sonra aynı yerde ders vermeye başladığını, el örgüsünün ince noktalarını, yüzyıllardır devam eden örgü motiflerini genç nesillere aktarmaya çalıştığını kaydetti.

Açtığı atölyede gençlerle halı, dekorasyon panosu ve çeşitli aksesuarlar yaptığını anlatan Simova, “Ördüğümüz eşyaları fuarlarda sergiliyoruz. Ayrıca sipariş üzerine müşterinin istediği renk ve boyutta halı veya pano örüyoruz.” diye konuştu.

Simova, örgü için kullandıkları iplerin de kendileri tarafından yünden elle yapıldığını dile getirerek, fazla emek ve zaman gerektirmesine rağmen ortaya çıkan eseri görmenin yorgunluğunu unutturduğunu belirtti.

Örgüdeki temel motiflerin nesillere aktarılması için kitap da yazdığını aktaran Simova, son yıllarda el örgüsüyle yapılan eşyalara ilginin yükseldiğini kaydetti.

Simova, örülen halıların artık kafe ve restoranlarda da yaygın şekilde kullanılmaya başladığını ifade ederek, “Amacım annelerimizden kalan örgü sanatını genç nesillere sevdirerek aktarmaktır.” dedi.

Atölyelerde elle örülerek yapılan halı, dekorasyon panosu ve çeşitli aksesuarlar evlerde, restoranlarda ve kafelerde süs ve hediyelik olarak kullanılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kazakistanörgü Sanatı
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