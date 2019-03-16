Hayat boyu öğrenmeye inanan bir yönetici ve akademisyen, DR. Aydoğan Süer; akademik kariyerini sürdürürken bir yandan da iş dünyası ile iç içe oldu. İş dünyasında başarılarla dolu 15 yılı geride bırakan Süer, 2005 yılında Mermerler Şirketler Grubu ve Yatırım Şirketi bünyesinde hizmet veren Carousel Alışveriş Merkezi’nde,6 yıllık çalışma hayatı boyunca işletme yöneticisi olarak başarılı çalışmalara imza attı. 2011-2012 yılları arasında Me rmerler Şirketler Grubu içerisinde Mermerler Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Chery’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.



2012-2016 Ankor Holding çatısı altındaki Kardiyum Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde Genel Müdür olarak görev yaptı. Bu alışveriş merkezi ile ilgili olarak ortaya koyduğu yenilik ve gelişimlerden dolayı ödüller aldı.2015 TÜRKGEP (Türk Cumhuriyetleri Gençlik Platformu Genel Başkanı) 2016 Türk Halkları Konseyi Genel Başkan Yardımcısı (İş Konseyi Başkanı) Dr. Aydoğan SÜER ’in, AVM ve perakende sektörü ile ilgili 400’e yakın ulusal ve uluslararası makalesi yayınlanmıştır. Aynı zamanda birçok televizyon kanalında ekonomi ve sektörle ilgili programları da yayınlanmıştır.



2016 yılı itibari ile yıllardır sektörde oluşturduğu deneyim ve birikimleri ile ASÜER Consultancy&Investment A.Ş (Danışmanlık ve Yatırım)’yi kurmuştur. Halen ülkemizde çeşitli üniversitelerde yönetim, satış ve pazarlama, marka yönetim ve kişisel gelişim konularında eğitimler vermektedir. Özel ve kamu kurumlarında danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Aynı zamanda EFQM’de(Avrupa Kalite Yönetim Vakfı)değerlendirici olarak görev yapmaktadır.



Dr. Aydoğan SÜER’ in ‘’Alışveriş Merkezleri ve Perakendede Sürdürülebilirlik’’ ve 2016 itibari ile ‘’Alışverişin Geleceği ‘’adlı, üniversitelerin ilgili bölümlerine kaynak kitap olarak okutulan kitaplarıyla birlikte son kitabı “Kazandığın Kadar Öde” perakende sektörüne akademik anlamda yeni bir soluk getirecek.



Titiz ve kapsamlı bir çalışmanın çok değerli çıktılarını, sektör tecrübesi ve entelektüel birikimi ile harmanlayan Dr. Aydoğan Süer kitabında perakende sektörüne ışık tutacak önemli uygulamaları anlatırken, “adil ticaret” ile kalıcı iş birliğine geçişin altını hoş bir şekilde çiziyor.



İş yaşamındaki başarısını kitaplarıyla da taçlandıran Dr. Aydoğan Süer, 25 Mart 2019 saat 12.00’de Grand Pera/Taksim’de kitapseverlerle bir araya gelecek.