BALIKESİR (AA) - Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kazdağı Ekofestivali başladı.

Çanakkale ile Balıkesir il sınırında bulunan Darıdere mevkisinde gerçekleştiren festivale, 300 kişi çadırda konaklamalı, bin kişi ise günübirlik katılıyor.

Festival bu yıl "Toprak" temasıyla ve "Hayat Topraktan Doğar" sloganıyla, Çanakkale, Edremit, Küçükkuyu belediyeleri ve Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinin desteğiyle düzenleniyor.

Çeşitli panel, söyleşi, dinleti ve konserlerin planlandığı festival programında, çocuk ve yetişkin yogası, taichi, reiki-meditasyon, doğa yürüyüşü, voleybol gibi etkinlikler de bulunuyor. Festivalde, atölyelerde çamur ve seramik çalışmaları, geri dönüşümden çocuk oyuncakları ve ahşap oyuncak yapımı, ağaç gözlem turu ve ekosistem inceleme turları planlanıyor.



