Kelaynaklara yeni yuva arayışı

ŞANLIURFA (AA) - MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye'de sadece Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan koruma altında tutulan kelaynakların konaklayabileceği yeni mekanlar aranıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 1977'de kurulan Kelaynak Üretme İstasyonu'ndaki kuşların çoğalması amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Üreme döneminin başladığı bahar aylarında Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına salınan kelaynaklar, göç mevsimi geldiğinde tekrar kafeslere alınıyor.

İstasyonda yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirin de aralarında bulunduğu özel menüyle beslenen kelaynaklar, bölgede halk tarafından "bereketin sembolü" olarak nitelendiriliyor.

Bu yıl dünyaya gelen 47 yavru ile sayıları 245'e ulaşan kelaynakların herhangi bir salgın, afet ve benzeri olaydan yok olmasının engellenmesi amacıyla doğal ortamlarına uygun istasyonlar yapılması için araştırma başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1977'de 2 yetişkin ve 7 yavrunun koruma altına alınmasıyla başlayan süreç sonunda kelaynak sayısının şu anda 245'e ulaştığını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

- "Kelaynakları göçe göndermiyoruz"

Göç yolu üzerinde yer alan Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'da devam eden savaşlar nedeniyle kelaynakları göçe göndermediklerini anlatan Erdoğan, "Önceki yıllarda GPS takılarak kuşları göçe gönderiyorduk, göç yollarını bulup bulamadıklarını takip ettik. Göçe gönderilen bireylerimizin bir kısmı Suriye ve diğer Afrika ülkelerinde öldü, geriye dönen olmadı. Hem gidenlerin geri dönmemesi hem de dünyadaki sayılarının azalmasından dolayı biz bu yıl da kelaynakları göçe göndermiyoruz." dedi.

- "Farklı ortamlar görmeleri için yeni üretme istasyonları kurulacak"

Kelaynakların sürekli aynı ortamda bulunmasının doğal yaşamlarını olumsuz etkileyebileceğini aktaran Erdoğan, bu kapsamda kuşlar için alternatif çalışmalar yürütmeye başladıklarını ifade etti.

Bakanlık politikası olarak kelaynakların farklı ortamlar görmesi için yeni üretme istasyonları kurulması amacıyla araştırma yaptıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Uzmanlarımız çevre illerdeki habitatı inceleyecekler eğer kelaynakların yaşam alanlarına uygun yerler belirlenirse yapılacak olan teknik çalışmadan sonra belki kuşların bir kısmını böleceğiz. Bir üretim istasyonu da yeni yerlerde, doğal yaşam yerlerinde kuracağız. Hem kanı değiştirmiş olacağız hem hastalıklara karşı bir salgın olduğu zaman bir taraf telef olursa diğer taraftakiler elimizde rezerve olması amacıyla kelaynaklar için yeni yer bakıyoruz."

İstasyonda çalışan görevlilerin de kelaynaklar hakkında her yıl daha fazla tecrübe kazandığını belirten Erdoğan, kelaynakların sayısının artması için ellerinden gelen çalışmaları en iyi şekilde yapmaya devam edeceklerini söyledi.