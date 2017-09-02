Kelle ütenlerin bayram mesaisi

UŞAK (AA) - Uşak'ta kesilen kurbanlıkların kelle ve paçalarındaki yünlerin temizlenmesi için ütme işlemi yapanların bayram mesaisi başladı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde ara sokaklarda kurulan ütme tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor. Kestikleri kurbanların kelle ve paçalarını kelle ütme ustalarına getirenler, yapılan işlemi dikkatle izliyor.

Küçükbaş hayvanların kelle ve paçalarından oluşan bir takımı 10 dakikada kızgın demirlerle dağlayan ve tüylerinden arındıran ustalar günde ortalama 200 parça iş yapıyor.

Sarayaltı Mahallesi'nde kurduğu tezgahta kelle üten Mesut Erol, 15 yıldır her Kurban Bayramı'nda tezgah açtığını belirtti.

Kellenin boynuzlarını kırdıktan sonra odun ateşi üzerinde bir süre yaktığını anlatan Erol, "Daha sonra kor haline gelmiş kızgın demirlerle dağlama işi yapıyor ve kelleyi tüm tüylerinden arındırıyoruz. Burada 5 kişi çalışıyoruz, dün 200 parça iş yaptık, bugün de aynı sayıya ulaşırız. Kellenin takımını 30 liraya hazırlıyoruz." dedi.

Çocuklarıyla birlikte kelle üten Fadime Karaköse (63) ise talebe yetişmek için bayram süresince çalışacaklarını aktardı.

İşlerin çok yoğun olduğunu söyleyen Karaköse, şöyle konuştu:

"Bizim için bayram çalışmak demek, çoluk çocuk buradayız işte. Allah bereket versin, işler güzel. Dün 180, bugün 150 takım iş yaptık. Bayram sürecince geç saatlere kadar çalışacağız. Kelleyi lezzetli şekilde yemek istiyorsanız ütmekten başka çaresi yok."