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Kenan Doğulu, hayranlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Müzik dünyasına 1993 yılında giren Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu, birbirinden güzel şarkılarını hayranları için seslendirdi."BKM Açıkhava'da 2017" etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava...

Kenan Doğulu, hayranlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Müzik dünyasına 1993 yılında giren Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu, birbirinden güzel şarkılarını hayranları için seslendirdi.

"BKM Açıkhava'da 2017" etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşan sanatçı, sahne performansıyla takdir topladı.

Kenan Doğulu, konserinden önce Deniz Güngör'ün müzik dünyasına kazandırdığı "Aqua Drum" isimli enstrümanıyla performans sergiledi. Güngör'ün ardından ise Bulgaristan doğumlu şarkıcı Sibel Gürsoy sahne aldı.

Güngör ve Gürsoy'un ardından sahneye çıkan Doğulu, konseri izlemeye gelen hayranlarına teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Aşk ve barışı düşünerek yaşayan herkes hoş geldi. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Evrene iyi mesajlar göndermenin gecesi bu gece, herkesten kalbinin en büyük ve de en güzel yerlerinden sevgi istiyorum dünyaya. Olduğunuz yerde dans etmek serbest. Hepiniz hoş geldiniz, eller havaya İstanbul."

Doğulu, "Susma Boşver", "Ben Senin Herşeyinim", "Yaparım Bilirsin" ve "İlk Adımı Sen At" gibi şarkılarını icra etti.

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