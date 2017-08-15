İSTANBUL (AA) - KAAN BURAK ŞEN - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki paylaşımına atıfta bulunarak "#İyiki varsın Eren" grafitisini yapan "Pepe" mahlaslı sanatçı, Eren Bülbül'ün ismini yaşatmak istediğini belirtti.

Grafiti sanatçısı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eren Bülbül'ün şehit olmasına çok üzüldüğünü ifade ederek, İstiklal Caddesi'nde yürürken Eren adına buraya grafiti yapmaya karar verdiğini söyledi.

Sanatçı, "Yanımda her zaman boyalarımı bulundururum. İstiklal Caddesi'nden geçerken 'Bir şeyler yapmalıyım.' diye düşündüm ve bu grafitiyi yapmaya karar verdim. Çünkü o bunu hak ediyor. Unutulmasın istedim. İstiklal Caddesi işlek olduğu için her geçenin onu hatırlamasını istedim. Kendimce onu yaşatmaya çalıştım. Keşke elimden daha fazlası gelse." diye konuştu.

"Pepe" mahlaslı sanatçı, Eren Bülbül'ün adını daha uzun süre yaşatabilmek için İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Meydanı'ndaki duvara büyük harflerle "#İyiki varsın Eren" yazdığı hatırlattı.

Eren Bülbül'ün sosyal medyada "Biri de çıkıp demiyor ki, Eren iyi ki varsın" paylaşımından yola çıkarak bu grafitiyi yaptığını dile getiren sanatçı, eseriyle Eren'in son arzusunu paylaşmak istediğini anlattı.

Sosyal içerikli grafitilere devam edeceğini belirten Pepe, şunları kaydetti:

"Yanlış gördüğün bir şeyi veya duyarlılık oluşturulmasını istediğin bir şeyi duvara yansıtırsın. Böylece daha fazla insana ulaşır. Elimden geldiğince bu tür sosyal meselelere değinmeye çalışıyorum. Devamı da gelecektir bunların muhakkak."

İstiklal Caddesi'nden geçen vatandaşlar da Eren Bülbül için çizilen grafitiye yoğun ilgi gösteriyor, çizim önünde fotoğraf çektiriyor.