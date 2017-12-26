Kerem Görsev İKÜ'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Besteci, caz piyanisti Kerem Görsev, "Quartet" projesi kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluştu.

Görsev, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin düzenlediği yeni yıl organizasyonu kapsamında Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı.

Konserde Görsev'e kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman ve saksafonda Engin Recepoğulları eşlik etti.

Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Görsev, 12 yıldır Yıldız ve Odman'la grup olarak sahne aldıklarını söyledi.

Ocak ayında yeni albüm çalışmaları için New York'a gideceklerini belirten Görsev, "Amerikalı müzisyenlerle yeni müzikler üzerine çalışacağız. Bizim bir duruşumuz var. İlk albümden bugüne kadar akustik konseptte çalıyoruz. Tahta enstrümanlarla çalıyoruz. Çağdaş kendi bestelerimi, Amerikan ritm ve Amerikan armoni formundan esinlenerek çalıyorum ve dünyada bir yer etmeye çalışıyorum. Bugünkü konser de öyle bir konser." dedi.

Bugüne kadar 17 albüme imza atan Görsev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar pek çok festivallerde çaldık. Bizim müziklerimizin sözleri yok. Parmaklarımızla bir hikaye anlatmaya çalışıyoruz. Bu müziğin meraklıları dünyada birçok yerde var. Biz bu işte emekçiyiz, grup olarak. Allah sıhhatimizi bozmasın. Ölene kadar da duruşumuzu değiştirmeden aynı çizgide devam edeceğiz."

Görsev, New York'ta hazırlayacağı 8 eserlik yeni albümünün de mart ayında dinleyicilerle buluşacağını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde, Görsev ve grubu, aralarında "To Bill Evans", "Sunday", "Unagi" ve "Black Sea"nin bulunduğu birçok parçayı dinleyicilerin beğenisine sundu.





