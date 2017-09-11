"Kervan 1915" 6 Ekim'de vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - İsmail Güneş'in yazıp, yönettiği ve 1915'te yaşanmış olaylardan beyazperdeye uyarlanan "Kervan 1915" filmi 6 Ekim'de izleyicisiyle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, yapımcılığını Aynur Güneş'in, senaryo yazarlığıyla yönetmenliğini İsmail Güneş'in üstlendiği filmin beş yıl süren zorlu bir yapım sürecinin ardından, 6 Ekim'de vizyona gireceği belirtildi.

Çekimleri 90 günde tamamlanan film için 12 farklı yerde büyük çaplı setler kurulduğu aktarılan açıklamada, filmde oyuncu, figürasyon ve teknik ekipten oluşan 2 bine yakın kişinin görev aldığı ifade edildi.

Açıklamada, filmde 1915'teki zorunlu göç kararının uygulaması sırasında yaşananlardan bir kesitin anlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Murat Han, Ayşe Akın, İbrahim Kendirci, İpek Tuzcuoğlu, Meriç Başaran, Fatih Ayhan, Haldun Boysan, Mehmet Emin Eren, Reshad Strik, Mehmet Usta, Zekeriya Karakaş, Aylin Lusin, Roza Shake Hovenisyan, Vugar Ali Alisoy, Semra Güzel, Tuba Görgün, Alara Duran, Cem Çelebi, Aliye Kaya Çelebi ve Ali Kemal Yılmaz'ın da oyuncu kadrosu arasında yer aldığı filmin özgün müziklerini Ermeni besteci Suren Asatryan'ın hazırladığı ifade edildi.



