Kesintisiz kayağın adresi

ERZURUM(AA) - Dünyada "kış turizminin parlayan kenti" olma yolunda ilerleyen Erzurum'da kurulu 12 kilometre pist uzunluğuna sahip Palandöken Kayak Merkezi, misafirlerine gece gündüz kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyor.

Kış turizminin vazgeçilmezi olan kayak, kış mevsiminde kar yağışı alan illerde devlet ve özel sektör iş birliğiyle kurulan merkezlerde ilgi görüyor. Dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi de her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

"Kış turizminin parlayan kenti" olma yolunda emin adımlarla ilerleyen kent, bu alandaki cazibesiyle çok sayıda turist ağırlamayı hedefliyor.

Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey, 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarına eşsiz bir keyif yaşatıyor.

Pistlerinden ikisi slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken, aynı anda yaklaşık 12 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuyor.

Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayakseverlere 12 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunan Palandöken, acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleriyle de her kesimden kayakçıyı ağırlamaya hazır.

Gece, gündüz kesintisiz kayak yapma imkanı

Kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, kar yağışı beklenmeden hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Palandöken Dağı'ndaki bazı kayak pistleri suni kar püskürtülerek sezona hazır hale getiriliyor.

Türkiye'de pistlerin aydınlatılarak gece kayağının yapıldığı merkezlerden olan kentte, kayakçılar aileleriyle gece kayağında buluşarak, eşsiz kent manzarasına karşı kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Aralık ayının ilk haftasında kayak heyecanının başladığı kentte, kayakçılar, aydınlatılan pistte doğal ve suni kar üzerinde nisan ayının sonuna kadar kayak yapma imkanı bulabiliyor.

Kent merkezi yakınında kayak imkanı

Her seviyedeki kayakçıya hitap eden Palandöken, havaalanı ve Erzurum kent merkezine yakınlığıyla da pek çok kayak merkezine göre ziyaretçilere avantajlar sunuyor.

Havaalanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre mesafedeki Palandöken Kayak Merkezi, bu sayede ziyaretçilerine hem kolay ulaşım imkanı hem de kayak dışında şehir merkezindeki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan çok önemli tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek tatillerini zenginleştirme imkanı sağlıyor.

"Mütevazi olmaya gerek yok en iyisi biziz"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kayak sezonunun başladığı yerin Palandöken olduğunu söyledi.

Palandöken'in ziyaretçilerine eşsiz kayak keyfi sunduğunu ifade eden Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Geçen yıl yurt içinden ve yurt dışından 150 binin üzerinde kişi Erzurum'da kayak yaptı. Turizm sezonunda ise Palandöken'i 350 binden fazla insan ziyaret etti. İnşallah bu sene bu sayıyı daha da arttırarak, insanlarımızın doğa harikası, yılın en az 4 ayının kış turizmine açık olduğu bölgeye gelip kayak yapmasını istiyoruz. Lüks otelleriyle misafirlerimizi ağırlayacağımız güzel yerlerimiz var. Her türlü kayakçının burada rahatlıkla kayak yapabileceği pistlerimiz var. Palandöken, Türkiye'nin en iyi kayak merkezi haline gelmiş ve bir marka olmuştur. Bunda artık çok mütevazi olmaya gerek yok, Erzurum Türkiye'de kayak merkezleri sıralamasında birinci sırada."

"Kış turizminin yanında tarih ve kültür yolculuğu"

Azizoğlu, yapılan yatırımlar, bölgenin konumu, konaklama tesisleri ve ulaşım imkanları bakamından Erzurum'un kayakseverlerin en rahat edeceği merkezlerin birincisi olduğunu belirterek, tatilcilerin havaalanına indikten 15 dakika sonra kayak merkezine ulaştığına dikkati çekti.

Palandöken'in şehrin hemen yanı başında olduğunu aktaran Azizolu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız burada kayak yaptıktan sonra alışveriş merkezlerini, tarihi ve turistik mekanları gezebilir, yöresel lezzetleriyle ünlü kentte otantik mekanlarda yemeklerini yiyebilir. Kentimiz misafirlerimizin Oltu taşından yapılan bir çok süs eşyasını satın alabilecekleri bir mekan. Buraya kayak için gelen misafirlerimiz aynı zamanda doğunun en büyük, kültür, medeniyet ve turizm şehrinde de ağırlanmış olacak."