KHK gereği görevlendirme yapılan belediyeler

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirmenin yapıldığı Batman'ın Gercüş İlçe Belediyesi, cami cemaatlerine cuma günleri salep dağıtmaya başladı.

KHK ile Batman'ın Gercüş İlçe Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Ünal Koç, yaptığı açıklamada, ilçe halkının her türlü hizmeti hak ettiğini söyledi.

Vatandaşların uzun yıllar her şeyden mahrum bırakıldığını kaydeden Koç, Belediye Başkan Vekilliğinin kendisine tevdi edilmesiyle ilçede her alanda çalışma başlattıklarını belirtti.

Koç, "Bölge kış aylarında soğuk olduğu için bir nebze de olsa insanımızın içini ısıtmak istedik. Bu vesile ile cuma günleri cami cemaatlerimize sıcak salep dağıtmaya başladık. Bu uygulamamız kış aylarında salep olarak devam edecek, yaz aylarında ise cemaatin serinlemesi için soğuk içecek dağıtacağız." dedi.