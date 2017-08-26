Kibyra Antik Kenti'nde anıt mezar bulundu

ANTALYA (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesi Kibyra Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında anıt mezar bulundu.

Kazı Heyeti Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akdeniz'in Efes'i" olarak nitelendirilen antik kentin, geçen yıl UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındığına işaret etti.

Burada 40 kişilik bilim heyetiyle yürüttükleri çalışmaların 2 yıldır sürdüğünü dile getiren Özüdoğru, çalışmalarda anıt mezarın tavan kısmının tespit edildiğini, bunun üzerine program dahilinde olmamasına rağmen buranın kazısının başlatıldığını anlattı.

Antik kent alanında 10 kişilik ekibin restorasyon ve konservasyon çalışmalarını yürüttüğünü bildiren Özüdoğru, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız sonucu bulunan anıt mezarın, Kibyra Antik Kenti'nde bilinen en büyük boyutlu ve görkemli, tapınak planlı bir anıt mezar olduğunu anladık. Milattan önce 2. yüzyılda yapıldığı ve kullanıldığı anlaşılıyor. Hem mimari yapısı hem de mimari süslemeleriyle kentin önemli, seçkin bir ailesine veya ferdine ait olduğunu düşünüyoruz. Tek ferdin gömülmediğini anlıyoruz. Çünkü tonozla örtülü bir mezar odasına sahip ve dörtgen planlı, yaklaşık 100 metrekarelik alanı kaplayan bir anıt mezar. Kazılarımızda anıtın içinde iki büyük lahit mezarı olduğu tespit edildi. Ama maalesef bunlardan sadece kırık parçalar günümüze ulaşmış. Mezarın, Hristiyanlık döneminde soyulduğu veya tahrip edildiğini de kazı çalışmalarımız sonucunda belgelemiş olduk."

Anıt mezarın, Kibyra'da ölü gömme gelenekleri ve mezar mimarisinin anlaşılması açısından çok önemli olduğunu ifade eden Özüdoğru, burasının gelecek yıla kadar restorasyona hazır hale getirileceğini belirtti.