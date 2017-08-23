Kilis'te Suriyeli çocuklar için eğlence programı

KİLİS (AA) - Kilis Öncüpınar Konteyner Kent'te, yaz boyunca takviye kursuna katılan ve Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine gidecek Suriyeli çocuklar için eğlence programı düzenlendi.

Konteyner kentte görev yapan Türk öğretmenler tarafından hazırlanan program, Zeytin İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Programda, Kurban Bayramı için ülkelerine gidecek sığınmacı çocukların eğlenmeleri amacıyla müzik öğretmenleri tarafından mini konser verildi, şiir ve şarkı yarışmaları yapıldı.

Etkinlikte gönüllerince eğlenen Suriyeli çocuklar, öğretmenlerine teşekkür etti.

Öncüpınar Konteyner Kent Eğitim Koordinatörü Seyfettin Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli öğrencilere okulların kapanmasının ardından takviye amaçlı kurs verildiğini söyledi.

Yaz kursunda Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenebilmeleri ve derslerindeki eksikliklerinin giderilmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Çimen, kursun tamamlanmasının ardından eğlence programı düzenlendikleri belirtti.

Suriyeli çocuklar için 2012'den bu yana etkinlik düzenlediklerini aktaran Çimen, şöyle konuştu:

"Bugünkü etkinliğimizde Türk öğretmenlerimizin gayretiyle öğrencilerimiz için bir şenlik düzenledik. Programı düzenlememizdeki amacımız Kurban Bayramı için ülkelerine giden çocuklarımızın, bayram öncesi mutlu olmasını sağlamak. Öğretmenlerimiz Suriyeli öğrencilerin verimli bir eğitim alabilmeleri adına elinden geleni yapıyor. Derslerimiz düzenli bir şekilde sürdürüldü. Savaş nedeniyle kötü günler geçiren çocuklarını mutlu olduğunu görmek, bizleri çok sevindirdi."

Çimen, bur tür etkinliklerin düzenli olarak yapılacağını sözlerine ekledi.