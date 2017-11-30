KİLİS (AA) - "Tütüncü Dükkanı" adlı oyun, Adana Devlet Tiyatrosu tarafından Kilis'te sahnelendi.

Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşan, Jose Luis Alonso de Santos'un yazdığı, Engin Karacaören'in çevirdiği ve Eray Eserol'un yönettiği iki perdelik oyunda, iki amatör hırsızın insanlık dersi veren hikayesi anlatılıyor.

Tütüncü dükkanını soymaya kalkan iki hırsızın yaşadıklarını trajikomik şekilde konu alan oyun izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Dekor tasarımını Hakan Dündar, kostüm tasarımını İnci Kangal Özgür, koreografisini Lilia Petrova, müziklerin, ise Berna Tülay Uğurlar'ın yaptığı oyunda, Gökhan Doğan, Sema Öner Kelav, Murat Özben, Saliha Karahasan, Saadet Eylül Nalbantoğlu, Nazlı Köymen, Meryem Asil, Hakan Akyüz ve Ercan Uslu rol alıyor.