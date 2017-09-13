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"Kırım Günlükleri" fotoğraf sergisi

- Yusuf Sayman'ın 2014'te Rusya'nın Kırım'ı işgali sırasında çektiği "Kırım Günlükleri" isimli fotoğraf sergisi açıldı - Foto Muhabiri Sayman: - "Fotoğraflarda da görüldüğü gibi insanların yüzlerine sinen dehşet veren ifadeleri, korkuları, şaşkınlıkları var. Bu yüz ifadelerini ölümsüzleştirmek istedim. İnsanların yüz ifadelerinin pek çok şeyi anlattığını düşünüyorum, bu durum beni çok heyecanlandırıyor"

İSTANBUL (AA) - Foto Muhabiri Yusuf Sayman'ın 2014'te Rusya'nın Kırım'ı işgali sırasında çektiği "Kırım Günlükleri" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Müellif Sokak'ta bulunan Kameleon&Imoga'da, AA muhabirine açıklama yapan Yusuf Sayman, sergilediği fotoğrafları 2014'te Rusya'nın Kırım'ı işgali sırasında çektiğini belirterek, referandum sürecini yerinde izlediğini söyledi.

Sayman, siyah beyaz fotoğraflarda ağaçların ardından ansızın beliren üniformaları armasız Rus askerlerini fotoğraflamanın farklı bir duygu olduğunu ifade ederek, "Sayıca az ve teçhizatı zayıf dehşet içindeki Ukraynalı askerleri, yerel suçlulardan devşirilmiş Rusya yanlısı eylemcileri, Stalin dönemi tehcirinin yinelenmesinden korkan Kırım Tatarlarını görüntüledim." dedi.

Sergilenen fotoğrafların bir işgali ve işgal sonrasını anlattığını aktaran Sayman, şöyle devam etti:

"Bu fotoğraflar, işgal sonrasında ilhakı onaylayan referandumun çoğunluk kabul oyları oluşumundaki aldatma, aldatılma ve kandırma, kandırılma sürecinin öyküsünü anlatıyor. Fotoğraflarda da görüldüğü gibi insanların yüzlerine sinen dehşet veren ifadeleri, korkuları, şaşkınlıkları var. Bu yüz ifadelerini ölümsüzleştirmek istedim. İnsanların yüz ifadelerinin pek çok şeyi anlattığını düşünüyorum, bu durum beni çok heyecanlandırıyor. Belki de her şey sona erdi sanılırken, demokrasiyle faşizm arasında uç veren çatışmanın başlangıç anlarıydı o günler ve ben o anları resmettim."

Sayman, 2008 yılında "International Center of Photography" (Uluslararası Fotoğrafçılık Merkezi) belgesel fotoğrafçılık ve foto muhabirlik programını bitirdiğini kaydederek, "İstanbul'da yaşıyorum ve yoğunlukla savaş sonrası yaşam koşulları alanında fotoğraf çekiyorum. Çalışmalarım New York, Berlin, Londra, Amersfoort kentlerinde fotoğraf sergilerinde ve Çin Pingyao Fotoğraf Festivalinde yer aldı. Fotoğraflarım The New York Times, The Guardian,Time.com, Fader, Fortune ve The Daily Best gibi gazete ve dergilerde yayımlandı. Şimdi İstanbul'da bu sergiyi açtığım için çok heyecanlıyım." şeklinde konuştu.

Yusuf Sayman'ın "Kırım Günlükleri" fotoğraf sergisi, 13 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir.

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