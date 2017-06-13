İSTANBUL (AA) - Sanatçı Ahmet Sabri Mandıracı'nın "Kırk Yılın Sonunda, Esnafın Yolunda" adlı ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Hat, ebru ve portre resimlerden oluşan sergi, Üsküdar Albaraka Sanat Galerisinde ziyarete açıldı.

Mandıracı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hattat Prof. Dr. Ali Alparslan ve ebru, cilt, musiki sanatkarı Mustafa Düzgünman'dan aldığı eğitimle sanat hayatına devam ettiğini söyledi.

Resim konusunda akademik bir eğitim almadığını belirten sanatçı, "Ahmet Yakupoğlu ve Süheyl Ünver hocamız teşvikleri ve kendi gayretimiz ile resimler yaptım. Bu yıl sanat alanında kırkıncı senem olması nedeniyle de sergide 40 eser yer alıyor." dedi.

Sanat hayatına 13 yaşındayken başladığına işaret eden Mandıracı, yüksek öğrenim ve lisans öğrencilerine davranış bilimi, askeri liselerde ise felsefe dersleri verdiğini dile getirdi.

Mandıracı, Kara Harp Okulundan öğretim görevlisi olarak emekli olduğunu söyleyerek, "Sanat benim hayatımda hep birinci planda oldu. Derslere girdiğim sırada, teneffüslerde veya iki saatlik boşluğum varsa elime fırçayı alıp bir şeyler boyardım." diye konuştu.

Hat derslerine kuran kursu hocası sayesinde başladığını aktaran Mandıracı, şunları kaydetti:

"İlk defa Armutlu'da Kuran-ı Kerim öğrenirken hocamız bize Elifba'yı yazarak öğretirdi. Ben ilk (hat) yazmaya o zaman başladım ve çok sevdim. Hocamız da beni çok teşvik ederdi. Bütün namaz surelerini falan bize yazarak öğretti. O sıralarda hat sanatını farkettim ve kamış kalemi bulamıyordum. Değişik kesik uçlarla yazmaya başladım. İstanbul'a gelince Ali Alparslan hocamızla bu işi usulünce talime başladık."

- "Ustaların yolunda olmak, ustaların yaptıklarını yorumlamak, yeniden oluşturmaktır"

Serginin açılışında konuşan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu ise sanata destek verdiklerinin altını çizerek, ilk adım olarak 12 yıl önce Prof. Uğur Derman öncülüğünde hat yarışması düzenlediklerini aktardı.

Hazıroğlu, geleneksel sanat alanındaki çalışmalarını hat koleksiyonu haline getirdiklerine dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Bugün Mandıracı Beyefendi bir anlamda geçmişin izinde, ustaların yolunda devam eden bir yolculuğunu kendince yeniden üretti. Aslında ustaların yolunda olmak, ustaların yaptıklarını yorumlamak, yeniden oluşturmaktır. Bir sanatı sanat yapan, bir düşünceyi geleceğe taşıyan, hakikati yaşatan şey, o düşünceyi o sanatı sahiplenerek yeni nesillere aktarmaktır. Bu anlamda hat gibi görsel güzelliği yüksek sanatın yaşatılması ve geleceğe taşınması konusunda biz ne kadar çalışsak yine kendimizi borçlu hissediyoruz."

Serginin açılışına katılan Prof. Uğur Derman, cilt ustası İslam Seçen ve edebiyatçı, yazar Beşir Ayvazoğlu da kısa bir konuşma yaptı.

Sergi, 21 Haziran Çarşamba gününe kadar görülebilecek.