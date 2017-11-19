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Kırşehir'de renk cümbüşü

- Kırşehir'deki park, bahçe ve bulvarları süsleyen farklı türlerdeki ağaçların eşsiz renk cümbüşü kartpostallık sonbahar görüntüleri oluşturuyor

Kırşehir'de renk cümbüşü

KIRŞEHİR (AA) - Bozkırın ortasında yer almasına rağmen sahip olduğu yeşil alanlardaki sonbahar renkleriyle Kırşehir, ziyaretçilerine ayrı güzellik yaşatıyor.
Selçuklu Devleti zamanında uzay bilimlerinin öğretildiği Cacabey Medresesi ile Yunus Emre, Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli, Türkçe'nin öncülerinden Aşık Paşa, Mevlana'nın talebesi Şeyh Süleyman Türkmani'nin türbelerinin yer aldığı, bozlak ustası Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'deki park ve bahçelerde sarıdan yeşile, kırmızıya kadar oluşan farklı renkler sonbaharda ayrı güzellik sunuyor.
İkizarası Kent Park, Masal Park, Güzler Piknik ve Evcil Hayvanlar Parkı, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda kimi ağaçlar hala yeşilliğini korurken kimileri de sararan yapraklarıyla eşsiz manzara oluşturuyor.
Kırşehir Belediyesinin ana caddelere, bulvarlara diktiği ağaçların farklı renkleri sonbaharda kentin estetiğine ayrı bir güzellik katıyor. Park ve bahçelerdeki renk cümbüşü, kartpostallık sonbahar görüntüleri oluşturuyor. Turlarla Neşet Ertaş'ın mezarını ve tarihi mekanları ziyarete gelenler, bu güzellikleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
SonbaharKırşehir
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