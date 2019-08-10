Kısa Film Proje Yarışması’na başvuru süresi uzatıldı

Yapım aşamasındaki projelerin uzman sinemacılar tarafından değerlendirilmesi ve seçilen projelerin tamamlanması sürecine destek sağlamak amacıyla gerçekleşen Kısa Film Proje Yarışması, yeni yönetmenleri bekliyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 6 – 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye’nin ilk ve tek genel ticaret fuarı 88. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında bu yıl Sinema Burada Festivali’nin 19’uncusu gerçekleşecek. Birçok filmi, izleyicileriyle buluşturacak Festival kapsamında düzenlenen Kısa Film Proje Yarışması’nın da dördüncüsü yapılacak. Kısa film alanındaki yönetmen ve yapımcılara yapım aşamasında destek olmak amacıyla düzenlenen Kısa Film Proje Yarışması’nda başvuru tarihi 19 Ağustos’a uzatıldı. Yarışmaya katılacak yapımcılar, resmi başvurularını http://ief.izfas.com.tr sayfasından yapacak. Kısa Film Proje Yarışması’nın finali 10 Eylül’de gerçekleşecek, ödül töreni ise Sinema Burada Festivali’nin açılışında olacak.



Katılım şartları



Kısa Film Proje Yarışması’na, Türkiye yapımı kısa metrajlı projeler katılabilecek. Yapımcılar, kurmaca film projelerinin yanında, sinemaya yönelik yaratıcı belgesel, deneysel ve animasyon kısa metraj projeleri ile de Kısa Film Proje Yarışması’na başvurabilecek. Yarışmada projelerin çekimlerinin en az yüzde 50’sinin tamamlanmış olması veya projelerin post- prodüksiyon aşamasında olması gerekiyor. İlk gösterimi yapılan projeler Kısa Film Proje Yarışması’na katılamayacak. Yarışmaya başvuran proje bir ortak yapım ise yapımcı tüzel kişinin yasalara tabii ve Türkiye’de yerleşik olması; ortak yapımın Sinematografik Yapımlar Üzerine Avrupa Sözleşmesi’ne uygun olması gerekiyor.



Birinciye 10 bin lira



Yarışmanın ön jürisi, yapılacak değerlendirmeler sonrasında 10 projeyi Kısa Film Proje Yarışması’na davet etmek üzere seçecek. Seçilen projelerin başvuru sahibi, jüriye sunum yapacak. Başvuran projelerin Kısa Film Proje Yarışması’nda gösterilebilmesi için, filmin hikayesi ve sinematografisi hakkında fikir veren, en fazla 3 sahneden oluşarak 3 dakikayı geçmeyen bir videonun Vimeo linki ve şifresi yüklenmesi şartına bakılacak. Üç sahneyi aşan ve içeriğin kurgulandığı videolar kabul edilmeyecek. Jürinin belirlemesi sonrasında birinci olacak proje 10 bin lira, ikinci proje 7 bin 500 lira, üçüncüsü ise 5 bin lira hak kazanacak.