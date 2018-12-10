Kızım ve Ben Filmi Bir Yılda 4 Ödülle Rekora Koşuyor Bu yılın en dikkat çeken filmleri arasında gösterilen ‘Kızım ve Ben’ filmi ödüle doymuyor.



Gerçek bir yaşam hikayesinden beyaz perdeye aktarılan Burak Film imzalı yapım, ‘Altın Marka‘, ‘Altın Palmiye Ödülleri’ ve ‘ Datça Altın Badem Ödülleri ‘ nden sonra ‘ İstanbul Altın Zambak Ödül töreninde ‘Yılın En iyi Polisiye ve Dram Filmi ‘ kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü,filmin yapımcısı Burak Memişoğlu ve başrol oyuncuları Cemal Hünal ile Zülal Memişoğlu geceye katılarak teslim aldı. Bir yılda 4 ödül aldıklarını dile getiren oyuncu Hünal, “Filmin mimarı ve konseptini hazırlayan Salih Memişoğlu’na teşekkür ediyorum.Kendileri maddi manevi projenin arkasında durarak rolüme güç kattı “ ifadelerini kullandı.





Sinema, müzik, edebiyat ve sanat camiasından çok sayıda sanatçı, müzisyen yazar ve gazeteciyi buluşturan ‘ İstanbul Altın Zambak Ödülleri’ sahiplerini buldu. Gecede, başrollerini Cemal Hünal ve Zülal Memişoğlu’ nun paylaştığı Kızım ve Ben filmi de ödül aldı. Filmin başrol oyuncularından Zülal Memişoğlu, yaptığı konuşma ile kahkaha tufanı yaşatırken kuvvetli bir alkış aldı. Memişoğlu , “ Sevgili büyüklerim bizi bu ödüle layık gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu filmle sizi ağlattım fakat Azazil 3 ile yakında korkutacağım. ‘ cümleleriyle salonu adeta kahkahaya boğdu.