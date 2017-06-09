Kızlar Manastırı'nın dokusu ortaya çıkarılıyor

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kızlar Manastırı'nın, restorasyon ve rölöve çalışmalarıyla tarihi dokusu ortaya çıkarılıyor.

Projesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi, restorasyon ihalesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen manastırın, yıl sonuna kadar turizmin hizmetine sunulması planlanıyor. Kızlar Manastırı'nın, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin kültür sanat hayatına da canlılık katması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih, kültür ve sanat şehri Trabzon'da tarihi mekanları restore ederek turizmin hizmetine sunma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Trabzon'un bir uygarlık kenti olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Boztepe Mahallesi'nde iki teras üzerinde inşa edilen manastırın restorasyonu 5 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi. Devrin ardından da ihale gerçekleştirilerek çalışmalara başladı. Bu kapsamda yapılan restorasyon çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor." dedi.

Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını anlatan Gümrükçüoğlu, ardından tarihi mekanın yeniden belediye tarafından devralınacağını dile getirdi.

- "Manastır, Trabzon turizmini daha da üst noktaya taşıyacak"

Çalışmalar ilerledikçe ortaya güzel görüntüler çıktığına işaret eden Gümrükçüoğlu, "Yapılan çalışmaların ardından manastırdaki kaya kilisesi ve örneğine nadir rastlanan freskler gün yüzüne çıkarılıyor. Bu sayede manastırın mevcut dokusu da ortaya çıkmış oluyor." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, Kızlar Manastırı'nın, bölge turizmi açısından da önemli olacağını, konumu itibarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekebileceğini kaydetti.

- Kızlar Manastırı

Boztepe yamacının şehre hakim mevkisinde 1349-1390 yıllarında 3. Alexios zamanında kurulan manastır, birkaç kez onarılarak, son şeklini 19. yüzyılda aldı.

Manastırda, kaya kilisesi ve onun girişinde şapel ile birkaç hücre bulunuyor. Kilisede de 3. Alexios ve eşi Theodora'ya ait freskler yer alıyor.