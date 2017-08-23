Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ABD ihracat İnternet üzerinden satış
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

KKTC halk dansı ekibi Macaristan'da sahne aldı

- Macarlar, KKTC halk dansı ekibinin gösterisine büyük ilgi gösterdi

KKTC halk dansı ekibi Macaristan'da sahne aldı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın çeşitli kentlerinde sahne alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (OKSEM) halk oyunu ekibinin gösterilerine Macarlar büyük ilgi gösterdi.

Macaristan'da faaliyet gösteren Csep Chepel Folklor Derneği ve Kisköbanya Halk Dansları Derneği'nin daveti üzerine Macaristan'da bulunan OKSEM halk oyunu ekibi, başkent Budapeşte ve Balatonfüred kentinde sahne aldı.

Eğitmen ve genç dansçılardan oluşan OKSEM halk dansları ekibinin gösterisi Macarlar tarafından ilgiyle izlendi ve büyük alkış aldı.

OKSEM ekibi program sonrası Budapeşte'de faaliyet gösteren KKTC Budapeşte Temsilciliğini ziyaret edip Büyükelçi Selda Çimen'e geleneksel Kıbrıs Türk Halk Dansları kıyafetlerinin motiflerinde hazırlanmış özel bir plaket sundu.

Çimen ise OKSEM ekibine verdiği bilgide Macaristan'da KKTC'ye gösterilen ilgiden memnun olduklarını, Budapeşte'deki KKTC temsilciliğinin de yaptığı faaliyetlerle bu ilgiyi arttırmaya çalıştığını belirterek, ''Macaristan'da Kıbrıslı Türklere büyük ilgi var. Düzenlenen etkinliklerde de hep görüyoruz. KKTC'de kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren derneklerimizin Macaristan ve diğer ülkelerde sahne almaları, hem ülkemizin tanıtımına hem de KKTC'ye uygulanan uluslararası ambargoların aşılmasına katkıda bulunmaktadır.'' dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KKTCMacaristan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5