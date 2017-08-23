KKTC halk dansı ekibi Macaristan'da sahne aldı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın çeşitli kentlerinde sahne alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (OKSEM) halk oyunu ekibinin gösterilerine Macarlar büyük ilgi gösterdi.

Macaristan'da faaliyet gösteren Csep Chepel Folklor Derneği ve Kisköbanya Halk Dansları Derneği'nin daveti üzerine Macaristan'da bulunan OKSEM halk oyunu ekibi, başkent Budapeşte ve Balatonfüred kentinde sahne aldı.

Eğitmen ve genç dansçılardan oluşan OKSEM halk dansları ekibinin gösterisi Macarlar tarafından ilgiyle izlendi ve büyük alkış aldı.

OKSEM ekibi program sonrası Budapeşte'de faaliyet gösteren KKTC Budapeşte Temsilciliğini ziyaret edip Büyükelçi Selda Çimen'e geleneksel Kıbrıs Türk Halk Dansları kıyafetlerinin motiflerinde hazırlanmış özel bir plaket sundu.

Çimen ise OKSEM ekibine verdiği bilgide Macaristan'da KKTC'ye gösterilen ilgiden memnun olduklarını, Budapeşte'deki KKTC temsilciliğinin de yaptığı faaliyetlerle bu ilgiyi arttırmaya çalıştığını belirterek, ''Macaristan'da Kıbrıslı Türklere büyük ilgi var. Düzenlenen etkinliklerde de hep görüyoruz. KKTC'de kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren derneklerimizin Macaristan ve diğer ülkelerde sahne almaları, hem ülkemizin tanıtımına hem de KKTC'ye uygulanan uluslararası ambargoların aşılmasına katkıda bulunmaktadır.'' dedi.