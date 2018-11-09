Klasik müziğin yıldızları gençler için çalıyor

‘Müzik Yaşamdır’ sloganıyla 1945 yılından bu yana İstanbul’un müzik yaşamına önemli katkılar sağlayan İstanbul Filarmoni Derneği, 25 Kasım 2018 Pazar akşamı saat 19.00’da Grand Pera Emek sahnesinde, aralarında Gülsin Onay, Cihat Aşkın, Bülent Evcil ve Çağ Erçağ’ın da bulunduğu ülkemizin değerli sanatçılarının aynı sahnede buluştuğu bir Gala Gecesi düzenliyor.



Kurucuları arasında Cemal Reşit Rey, Nadir Nadi, Halit Ziya Uşaklıgil, Lütfi Kırdar ve Afif Tektaş gibi isimlerin bulunduğu İstanbul Filarmoni Derneği, 25 Kasım 2018 Pazar akşamı saat 19.00’da Grand Pera Emek sahnesinde yetenekli genç müzisyenler yararına düzenleyeceği Gala Konseri’yle klasik müzik dünyasının yıldız isimlerini aynı sahnede buluşturuyor.



Gülsin Onay (Piyano), Cihat Aşkın (Keman), Bülent Evcil (Flüt), Çağ Erçağ (Viyolonsel), Esra Abacıoğlu Akcan (Soprano), Metin Ülkü (Piyano), Aydın Karlıbel (Piyano), Eren Aydoğan (Piyano) ve Duru Aydın’ın (Piyano) yer alacağı konserin geliri, İstanbul Filarmoni Derneği’nin “Genç Müzisyenleri Destekleme Fonu”na aktarılacak. 2018 yılında ilk kez oluşturulan bu fon sayesinde sıra dışı yeteneğe sahip genç müzisyenlerin eğitim ihtiyaçları karşılanacak.



Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan piyanist Seher Tanrıyar’ın anısına düzenlenecek konserde Tanrıyar’ın piyanosunu Filarmoni Derneği’ne bağışlayan eşi Hulki Tanrıyar’a da bir teşekkür plaketi sunulacak.



