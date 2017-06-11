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Klasik ve rock bu konserde buluşacak

- Ünlü keman sanatçısı Nigel Kennedy, 31. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında Jimi Hendrix'in ölümsüz eserlerini yorumlayacak

Klasik ve rock bu konserde buluşacak

İZMİR (AA) - Tüm zamanların en çok satan keman sanatçıları arasında gösterilen Nigel Kennedy, 31. Uluslararası İzmir Festivali’nde rock idolü Jimi Hendrix'in eserlerini seslendirecek.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, klasik kemanın önde gelen isimlerinden olan Kennedy, 15 Haziran 2017 Perşembe günü saat 21.00’de AASSM Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Virtüöz tekniği, yeteneği ve kitlesel çekiciliğiyle klasik müziğin yanında caz, rock ve klezmer gibi farklı türleri repertuvarına katan Kennedy, hayranı olduğu efsanevi rock gitaristi Jimi Hendrix’in eserlerini de yorumluyor.

Müzik dünyasında büyük ilgi uyandıran Jimi Hendrix yorumlarını klasik ve rock müzikseverlere sunacak olan Kennedy'e İzmir'deki konserinde gitaristler Doug Boyle ve Julian Buschberger ile ritmde Tomasz Kupiec ve Adam Czerwinski eşlik edecek.

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