Knausgaard’ın yeni kitabı ‘’Sonbahar’’ çıktı

Monokl Yayınları tarafından kitapseverlere sunulan Dört Mevsim serisinin ilk kitabı Sonbahar ile yazar Knausgaard, baba kimliği ile hayatını doğmamış kızına kendi penceresinden sunmak için kalemi eline alıyor. Bağımsız mektupların derlemesinden oluşan Sonbahar; bakir doğadan yapay şehirlere, hislerden objelere uzanan zengin içeriği ile hayatımızdaki her şeyi farklı bir gözle inceliyor. Knausgaard; kendi adına hayatın anlamını aradığı ve derin anlatımıyla okuyucusunu da yanında sürüklediği, Dört Mevsim sürecek bu keyifli yolculuğa davetini Sonbahar aracılığıyla sunuyor. Sonbahar, tüm seçkin kitapçılar ve dijital mağazalarda okuyucusuna ulaşmayı bekliyor.

Kitap adı: Sonbahar

Yazar: Karl Ove Knausgaard

Yayınevi: Monokl Yayınları

Kitap Fiyatı: 48 TL

Karl Ove Knausgaard (1968)

6 Aralık 1968 yılında Norveç Oslo'da dünyaya gelen yazar Karl Ove Knausgaard, tüm dünyada edebi bir sarsıntı yaratan KAVGAM adlı 6 kitaptan oluşan romanlar serisi ile tanınmaktadır. Kavgam’ın ilk kitabı 2009’da basıldıktan hemen sonra beş milyon nüfuslu Norveç’te büyük bir sansasyon yaratarak yarım milyonluk bir satış hacmine ulaşmıştır. Serinin etkileri dalga dalga yayılarak Amerika ve Avrupa’yı derinden sarsmış, Knausgaardmania olarak adlandırılan Knausgaard çılgınlığına yol açmıştır. Kavgam kısa bir süre içinde 40’tan fazla dile çevrilmiş, milyonlarca okura ulaşmış ve Knausgaard’ı dünyanın en sıradışı edebiyat fenomeni haline getirmiştir. Altı kitaplık Kavgam serisi Selfie çağının baş yapıtı olarak nitelendirildi. Bu otobiyografik seri 22 dile çevrildi ve 25 uluslararası ödül aldı.

Karl Ove Knausgaard, Bergen Üniversitesine edebiyat ve sanat eğitimi aldı. 1999-2002 yılları arasında bir Norveç edebi dergisinde editörlük yaptı. Dante'nin Don Delillo ve İlahi Komedya eserleri hakkında yazılar yazdı. Fenomen yazar Karl Ove Knausgaard çok cesur ve ahlaksız olduğu ile suçlansa da Knausgaard romanları tüm dünyada en çok okunan romanlar arasında yer aldı. 1998 yılında Dünya Dışı romanı ile Norveçli Eleştirmenler Edebiyat ödülünü alan ilk roman oldu. İkinci kitabı olan Her Şey İçin Bir zaman kitabı kutsal kitaptan alıntılar ve yeryüzündeki melekler konusun yeniden ele aldı. Bir dizi ödül aldı. The New York Books tarafından tuhaf, dengesiz ve muhteşem bir kitap olarak nitelendirildi. Hitler'in Kavgam kitabı ile benzerlik taşıdığı düşünülen Kavgam kitabı çok fazla eleştiri yağmuruna tutuldu. Kitabında anılarını cesurca ve tüm çıplaklığı ile anlatıyor olmasına rağmen sadece Norveç'te 450.000 kopya satmıştır.