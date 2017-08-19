Komana Antik Kenti kitapla tanıtılacak

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas ve Dr. Mustafa Tatbul, Tokat'ta kazı çalışmaları süren Komana Antik Kenti'ni tanıtmak için kitap hazırladı.

Erciyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır Komana'da kazı çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Yerleşimde yaptıkları arkeolojik çalışmaları kitapta toplamak istediklerini belirten Erciyas, "Halkla ve bilimsel camia ile paylaşmak adına hazırlıklar yaptık. İlk kitabımız bir süre önce çıktı. Bu kitapta kazılarımızın ilk 5 yılını değerlendirdik. Kitabımızda Komana'nın tarihçesini ortaya koyduk. Bizim yaptığımız çalışmaları okuyucu ile paylaştık. Uzmanların bulguları değerlendirdiği bir kitap oldu." dedi.

- "Bu kazıda bulduğumuz her şey Türkiye'nin tarihi açısından yeni bir bilgi üretiyor"

Kitapta 5 yıl boyunca buldukları eserlerin de anlatıldığını dile getiren Erciyas, şöyle konuştu:

"İlk kitabımızın ardından hemen ikinci kitap için çalışmalara başladık. İkinci kitabımızda birinci kitapta yer veremediğimiz küçük eserlere yer vereceğiz. Çanak çömlekler, metal, kemik, cam ve diğer çeşitli objelere dair çalışmalar olacak. Bu eserlerin uzmanlar tarafından değerlendirme bilgileri de kitabımızda yer alacak. İkinci kitabımız 2018 yılında çıkmış olacak. Komana bu bölgede nadir kazılardan bir tanesi. Bu kazıda bulduğumuz her şey Türkiye'nin tarihi açısından yeni bir bilgi üretiyor."

Çıkardıkları kitap ile olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Erciyas, şunları kaydetti:

"Özellikle Ortaçağ/Türk-İslam arkeolojisi ve Bizans arkeolojisi Türkiye'de biraz ihmal edilmiş alanlar. Yayınları az. Çalışmalar kısıtlı. Halbuki Anadolu'nun Bizans idaresinden Türk idaresine geçtiği önemli bir dönem. O açıdan kitabımız ilgi görüyor. Aynı zamanda kitabımızın dağılımı çok iyi. Kitabımızı tüm kütüphanelerde bulmanız mümkün. Yurt dışındaki araştırma merkezleri ile üniversitelerin kütüphanelerinde de kitap mevcut. Çıkardığımız kitap, Komana'nın tanıtımına çok büyük katkı sağlıyor."

- Komana Pontika Antik Kenti

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz yöresinin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kentsel dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu. Gümenek Hamamtepe bölgesinde 2004'te yapılan yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için 2009'dan bu yana kazı çalışmaları yürütülüyor.