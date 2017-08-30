Komana Pontika Antik Kenti üretim merkeziymiş

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'taki Komana Pontika Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarının başkanlığını yapan ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Erciyas, kazılarda bulunanların kentin üretim merkezi olduğunu gösterdiğini belirtti.

Prof. Dr. Erciyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Komana Pontika Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında önemli bulgulara ulaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Komana'nın 12. ve 13. yüzyıllarda zengin bir yerleşim alanı olduğuna işaret eden Erciyas, "Komana, Danişment ve Selçuklu dönemlerinde zenginlerin yerleşim yeri. O döneme ait verilerimiz çok zengin. Üç ayaklar ve üretim artıklarından sırlı seramiklerin Komana'da üretildiğini anlayabiliyoruz. Aynı zamanda metal (bronz) üretiminin yapıldığını görebiliyoruz. Ocak içlerinde ya da tandır ocaklarında gıda üretimin yapıldığını öğrenebiliyoruz." dedi.

Kazıdan çıkan toprakları mikroskobik olarak incelediklerini anlatan Erciyas, şu bilgileri aktardı:

"Yaptığımız incelemelerde Tokat'ta şu an yetişen tüm ürünlerin Komana'da da yetiştirildiğini görüyoruz. Bunun içinde erik, kiraz ve vişne gibi çekirdekli meyveler veya kavun, salatalık türü meyveler, bunun yanı sıra ceviz, fındık gibi çeşitli yemiş grupları, incir çekirdeklerini bulduk. Tahıllar arpa ve buğday ağırlıklı olarak yanı sıra baklagiller. Sanayiden bahsetmek mümkün. Belki de burada bulunan Danişment'in elit kesimine Komana'da üretim yapıldığını önermek mümkün. Sıklıkla deniz kabuklarına rastlıyoruz. Bunların üretim için getirildiğini söyleyebiliriz. Ulaştığımız bulgulara göre gıda, seramik, metal, kemik ve cam üretimi Komana'da 12. ve 13. yüzyılda önemli bir yer kaplıyor."

- Komana Pontika Antik Kenti

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz yöresinin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kentsel dokusunu anlamak amacıyla 2004'te uygulamaya konulmuştu.

Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları başlatılmıştı.