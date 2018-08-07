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Komedi ve Dram Beyazperdede Buluşuyor

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nin en önemli tarihi yapılarından biri olan Grand Pera bünyesinde bulunan Cinemo Art Hall, en başarılı ve ödüllü festival yapımlarının, bağımsız filmlerin yeni adresi oluyor. Üstün ses ve görüntü kalitesi, konforlu salonlarıyla dikkat çeken Cinemo Art Hall, 10 Ağustos haftasında Gizem Treni ve Dağların Ardında adlı filmlere ev sahipliği yapıyor.

Komedi ve Dram Beyazperdede Buluşuyor

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nin en önemli tarihi yapılarından biri olan Grand Pera’da bulunan Cinemo Art Hall, sinema tutkunlarını bağımsız filmler ve ödüllü festival yapımlarıyla buluşturuyor. Her hafta değişen programıyla sanat filmlerine ev sahipliği yapan Cinemo Art Hall, sinemaseverlere bu değerli yapımları üstün ses ve görüntü kalitesinin yanı sıra konforlu bir ortamda izleme fırsatını da sunuyor. 10 Ağustos haftasında Cinemo Art Hall’de bağımsız sinemanın en önemli yönetmenlerinden biri olan Jim Jarmusch’un kült filmlerinden Gizem Treni (Mystery Train) ve 2016 Cannes Film Festivali’nde Critics Week İzleyici Özel Ödülü’nü kazanan Dağların Ardında (Tramontane) adlı filmleri sinema severlerle buluşturuyor.
 
1989 Cannes Film Festivali’nde En İyi Sanatsal Katkı Ödülü’nün sahibi olan Gizem Treni, biri Elvis, diğeri Perkins hayranı kararsız Japon turistler; aynı otel odasını paylaşmaya karar veren Romalı bir dul ve kaçak bir kadın; üzüntülerini unutmaya çalışan terk edilmiş bir koca ve onun kayınbiraderinin öyküsünü ustalıkla birbirlerine bağlıyor ve bir trenin çektiği üç ayrı vagon misali aynı yöne götürmeyi başarıyor. Genç yönetmen Vatche Boulghourjian’ın aile, aidiyet ve savaşın izlerine dair kalplere dokunan ilk filmi Dağların Ardında ise hayatın tüm zorluklarının üstesinden gelmeyi başaran genç ama kör bir müzisyen olan Rabih’in geleceği için verdiği mücadele anlatıyor.
 
Filmlerle ilgili detaylı bilgi ve bilet satın almak için http://www.cinemo.com.tr/sinema/grand-pera-beyoglu-sinemalari adresini ziyaret edebilirsiniz.
 
 
Seans bilgileri
Gizem Treni
10 Ağustos Cuma            11.00     16.00     21.00
11 Ağustos Cumartesi   13.30     18.30
12 Ağustos Pazar             11.00     16.00     21.00
13 Ağustos Pazartesi      13.30     18.30
14 Ağustos Salı                 11.00     16.00     21.00
15 Ağustos Çarşamba    13.30     18.30
16 Ağustos Perşembe   11.00     16.00     21.00
 
Dağların Ardında
10 Ağustos Cuma            13.30     18.30
11 Ağustos Cumartesi   11.00     16.00     21.00
12 Ağustos Pazar                             13.30     18.30
13 Ağustos Pazartesi      11.00     16.00     21.00
14 Ağustos Salı                 13.30     18.30
15 Ağustos Çarşamba    11.00     16.00     21.00
16 Ağustos Perşembe   13.30     18.30
 
 

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Anahtar Kelimeler:
Grand PeraCinemo Art Hall
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