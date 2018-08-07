Komedi ve Dram Beyazperdede Buluşuyor

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nin en önemli tarihi yapılarından biri olan Grand Pera’da bulunan Cinemo Art Hall, sinema tutkunlarını bağımsız filmler ve ödüllü festival yapımlarıyla buluşturuyor. Her hafta değişen programıyla sanat filmlerine ev sahipliği yapan Cinemo Art Hall, sinemaseverlere bu değerli yapımları üstün ses ve görüntü kalitesinin yanı sıra konforlu bir ortamda izleme fırsatını da sunuyor. 10 Ağustos haftasında Cinemo Art Hall’de bağımsız sinemanın en önemli yönetmenlerinden biri olan Jim Jarmusch’un kült filmlerinden Gizem Treni (Mystery Train) ve 2016 Cannes Film Festivali’nde Critics Week İzleyici Özel Ödülü’nü kazanan Dağların Ardında (Tramontane) adlı filmleri sinema severlerle buluşturuyor.



1989 Cannes Film Festivali’nde En İyi Sanatsal Katkı Ödülü’nün sahibi olan Gizem Treni, biri Elvis, diğeri Perkins hayranı kararsız Japon turistler; aynı otel odasını paylaşmaya karar veren Romalı bir dul ve kaçak bir kadın; üzüntülerini unutmaya çalışan terk edilmiş bir koca ve onun kayınbiraderinin öyküsünü ustalıkla birbirlerine bağlıyor ve bir trenin çektiği üç ayrı vagon misali aynı yöne götürmeyi başarıyor. Genç yönetmen Vatche Boulghourjian’ın aile, aidiyet ve savaşın izlerine dair kalplere dokunan ilk filmi Dağların Ardında ise hayatın tüm zorluklarının üstesinden gelmeyi başaran genç ama kör bir müzisyen olan Rabih’in geleceği için verdiği mücadele anlatıyor.



Filmlerle ilgili detaylı bilgi ve bilet satın almak için http://www.cinemo.com.tr/sinema/grand-pera-beyoglu-sinemalari adresini ziyaret edebilirsiniz.





Seans bilgileri

Gizem Treni

10 Ağustos Cuma 11.00 16.00 21.00

11 Ağustos Cumartesi 13.30 18.30

12 Ağustos Pazar 11.00 16.00 21.00

13 Ağustos Pazartesi 13.30 18.30

14 Ağustos Salı 11.00 16.00 21.00

15 Ağustos Çarşamba 13.30 18.30

16 Ağustos Perşembe 11.00 16.00 21.00



Dağların Ardında

10 Ağustos Cuma 13.30 18.30

11 Ağustos Cumartesi 11.00 16.00 21.00

12 Ağustos Pazar 13.30 18.30

13 Ağustos Pazartesi 11.00 16.00 21.00

14 Ağustos Salı 13.30 18.30

15 Ağustos Çarşamba 11.00 16.00 21.00

16 Ağustos Perşembe 13.30 18.30



