Komşu iki ülkede

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bulgaristan'ın Malko Tırnovo Halk Eğitim Merkezince IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında komşu iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin artırılması amacıyla "Istranca Festivali" düzenlenecek.

Bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, proje basın mensuplarına tanıtıldı. Proje kapsamında uzmanlar 6 ay süreli her iki ülkede araştırmalar yaparak, ortak turizm güzergahını belirleyerek, ortak kültürel mirasını tespit edecek.

114 bin 113 avro bütçe ile yürütülecek proje sonunda her iki ülkenin ortak kültürel mirasının tanıtımı amacıyla festivaller düzenlenecek.

Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir Demir, toplantıda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğini ve bu yönde adımların atılması için bu tür projelerin geliştirildiğini söyledi.

Bulgaristan ve Türkiye'nin aynı coğrafyada, iklimi, denizi, sınırları ve tarihi paylaştığını belirten Demir, Bulgaristan ve Türkiye'nin uzun bir ortak tarihinin olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Bulgaristan'ın bir çok ortak değerlerinin olduğunu anlatan Demir, "Aynı coğrafyada, denizi, iklimi, sınırları ve ortak tarihi paylaşmaktayız. Bu aynılıktan refah, dostluk, barış ve dayanışma çıkarmalıyız. İki ülkenin halklarının lehine ancak böyle dostlukları geliştirerek, elde edebiliriz. Yakın zamana kadar ekonomik ilişkilerimizin zayıf olduğunu biliyoruz. Önümüzde fırsatlar var. Turizm, kültür, ekonomi ve bunun gibi alanlarda iş birliğimizi mutlaka arttırmalıyız. 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır' sözü gayesinde hareket etmeliyiz." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, ise "Istranca Festivali" ile her iki ülkenin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin artacağına inandığını vurguladı.

Türkiye ile Bulgaristan arasında iyi komşuluk ilişkileri olduğunu belirten Asan, iki ülke arasında iş birliğini güçlendirmek için çabaladıklarını ve bu yönde turizm projeleri hazırladıklarını dile getirdi.

Asan, festivalin 2017 yılının mayıs ayında yapılması hedeflediklerini sözlerine ekledi.

- "NATO döneminde Türkiye ile düşman gibi gösterilmeye çalışıldık"

Malko Tırnovo Halk Eğitim Merkezi Başkanı Stefan Zlatarov da Türkiye'ye ilk kez 2002 yılında geldiğini ve gördüğü dostluk karşısında çok şaşırdığını bildirdi.

Bu tür projelerle iki ülkenin dostluk ve kardeşlik bağlarının arttığını aktaran Zlatarov, Türkiye ile dostluklarını ileriye götürmek istediklerini vurguladı.

Türkiye'de kendilerine çok sıcak davranıldığını hatırlatan Zlatarov, sözlerini şöyle tamamladı:

"NATO döneminde sanki öyle bir izlenim yaratılmaya çalışıldı ki, sanki biz Türkiye ile birbirimize karşıt ve neredeyse düşman gibi gösterilmeye çalışıldık. Bu şekilde bizim halkımıza aşılanmaya çalışıldı, sınırın diğer tarafındaki kişiler bize düşmanlık besliyorlar ve hiçbir zaman iyi bir ilişki kuramayacağımızı düşünüyordum. 2002 yılında ilk defa Türkiye'ye geldim. İlk kez o dönemde bir hafta boyunca Türkiye'de bulundum ve karşı tarafı iyi tanıma imkanı yaratıldı bana. Açıkça söylemek gerekirse çok şaşkındım insanların bana iyi yaklaşımı... O zaman dostluk ilişkileri umutları başladı bende. Anladım ki sınırın diğer tarafında da bizim gibi düşünen insanlar, ilişkilerini iyiye götürmeye çalışanlar, komşuluk ilişkilerini ilerletmeye çalışan insanlar olduğunu düşündüm."

Konuşmaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fikret Macit, proje hakkında bilgiler verdi.