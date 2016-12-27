Kongre turizminde 2017 umudu

İSTANBUL (AA) - FİKRİYE SUSAM UYAR - İstanbul Kongre Merkezi (ICC) Genel Müdürü Pervin Zeydanlı Yalazan, geçen yıl ile kıyaslandığında 2016'nın doluluk açısından çok daha iyi bir yıl olduğunu belirterek, "ICC olarak gelecekten umutluyuz." dedi.

Yalazan, AA muhabirine, bu yılın kendileri için çok verimli geçtiğini, önemli organizasyonlara, zirvelere ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

Nisan ayında İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesini, mayısta Dünya İnsani Zirvesini, temmuzda UNESCO Dünya Kültür Mirası Zirvesini yaptıklarını anımsatan Yalazan, ekim ayında ise Dünya Enerji Zirvesini gerçekleştirdiklerini belirterek, dört etkinliğin de çok önemli uluslararası dev organizasyonlar olduğunu kaydetti.

Bu etkinliklerin İstanbul ve Türkiye'nin tanıtımı için taşıdığı önemi vurgulayan Yalazan, 2015 ile karşılaştırıldığında 2016'nın doluluk açısından çok daha iyi bir yıl olduğunu söyledi.

Pervin Zeydanlı Yalazan, şunları kaydetti:

"Ama 2017'ye baktığımızda aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Kongre sayılarında çok ciddi düşüşler var. 2016'da da kongrelerde kayıplarımız oldu. Bu sadece bizim merkezimize özel bir şey değil. İstanbul'a özel bir kongre iptali söz konusu. 2017'de de bu iptaller sürdü. Şu anda iç piyasada ciddi bir hareketlilik var ama uluslararası kongreler anlamında tabii ki endişelerimiz var. Bu manada 2017, 2018 ve 2019 için şu anda İstanbul'un ve Türkiye'nin çok yurtdışı listelerine girebileceğini zannetmiyoruz."

Kongrelerin bilimsel, ekonomik ve kültürel anlamda ülkeye ve bulunduğu destinasyona çok büyük artılar sağladığını, katılımcıların bulundukları şehre ekonomik anlamda katkı yaptığını dile getiren Yalazan, kültürel anlamda da önemli kazanımlar sağlayan kongrelerin ekonomik alandaki çarpan etkisine dikkati çekti.

Yalazan, şöyle devam etti:

"Bizi sadece bir merkez olarak düşünmeyin. Bu sektörün o kadar çok ekmeğini yiyen var ki... Bir kongre yapıldığı zaman güvenlik, temizlik, yiyecek, içecek, dekorasyon, fuar firmaları, prodüksiyon şirketleri, çiçekçisi, sokaktaki taksicisi, simitçisi... Hepsi bu işten bir fayda sağlıyor. Bu sektör çok kişiye ekmek temin eden bir sektördür. Dolayısıyla yadsınamaz ölçüde fayda sağlıyor. Otellere bıraktığı gelirler de küçümsenemeyecek miktardır. ICC olarak gelecekten umutluyuz."

- 26'dan 8'e

Türkiye'nin kongre turizminde 26. sıradan 8. sıraya yükseldiğini ifade eden Yalazan, "Buralara gelinmiş, getirilmiş, sektör olarak bu kadar emek sarf edilmiş bir noktadan geriye gitmek bizi uzun yıllar zor toparlanır duruma getirebilir. O yüzden bıkmadan, usanmadan, vazgeçmeden eskisinden çok daha agresif koşturmamız lazım." dedi.

ICC'nin İstanbul'da inşa edilmiş en büyük ve en yeni kongre merkezi olmasının yanı sıra binanın görünmeyen yüzünün, görünenden daha fazla olduğunu belirten Yalazan, giriş katının altında 7 kat daha bulunduğunu, en alttaki 2 katın 1.000 araç kapasiteli otopark olarak kullanıldığını kaydetti.

Yalazan, 3 bin 500 kişilik bir oditoryuma sahip olduklarını, çok sayıda paralel salonun bulunduğunu ve her türlü organizasyona, etkinliğe yeterince cevap verebilecek çapta bir firma olduklarını ifade ederek, merkezde 14 bin metrekare fuar alanının bulunduğunu söyledi.

Hiç vazgeçmeden, binalarını ayakta tutmaya, yeni işlerin, uluslararası kongrelerin gelmesi için çaba sarf etmeye devam edeceklerinin altını çizen Yalazan, sözlerini "Yılgınlık, bıkkınlık ve kabullenmişlik bizim için asla söz konusu olmayacak." diye tamamladı.