Konyaaltı sahili yeni sezona hazır

ANTALYA (AA) - Her yıl milyonlarca turiste hizmet veren dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindekiler, Konyaaltı sahilindeki 10 No'lu büfede incelemelerde bulundu.

Basına kapalı gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, turizm sezonunun bu sene iyi başladığını, rakamların geçen yılın üzerinde olduğunu söyledi. Sezonu 10 milyon turist sayısını geçmiş olarak tamamlayacaklarını ifade eden Karaloğlu, Konyaaltı sahiline yönelik büyükşehir belediyesinin yeni uygulama ve hizmetlerinin olduğunu belirtti.

Belediyenin bu hizmetlerini yerinde görmek ve güvenlikle ilgili konuları görüşmek üzere bölgede inceleme yaptıklarının altını çizen Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bize düşen, gelen insanların kendilerini güven içerisinde hissedecekleri bir ortamı oluşturmak. İl Emniyet ve belediyelerimizin zabıta ekiplerinin ortak oluşturdukları ekiplerle parklarda ve sahillerde yeni bir sistemle daha önce İstanbul'un uyguladığı ve çok başarılı olan bir uygulamayı biz de Antalya'da başlatıyoruz. Konyaaltı sahili de bu noktada bizim için önemli, güvenliğin sağlanması önemli. Ama tek başımıza değil, bunu Büyükşehir Belediyemizin zabıtası ve özel güvenlik birimleriyle ortak yapmamız lazım."

Vali Karaloğlu, sahilde gece aydınlatmasına yönelik de çalışma yapılacağını sözlerine ekledi.

- "Gelen turist sayısında yüzde 100 artış var"

Türel ise yaz sezonuyla birlikte Antalya'da turizm yoğunluğunun başladığını, gelen turist sayılarında haziran ayı içerisinde geçen yıla oranla yüzde 100'ün üzerinde artış olduğunu ifade etti.

Antalya Konyaaltı sahilinin dünyanın pırlantası olduğuna dikkati çeken Türel, "Brezilya'da 'Copacabana' diye hep bahsediliyor, 4 kilometredir. Burası 6,2 kilometredir. Ayrıca Copacabana'da insanların güvenlik açısından yürümesi yasaktır ama Antalya gerçekten cennet sahildir." diye konuştu.

Türel, her yıl Konyaaltı sahiliyle ilgili bütün tedbirleri, en güzel hizmeti sunmak için aldıklarını vurguladı.

Konyaaltı Sahil Projesi'ne değinen Türel, şunları kaydetti:

"Yap-işlet-devret modeliyle ihalelerimize çıktık ancak katılım söz konusu olmadı. Bir kez daha üçe bölmek suretiyle ihaleye çıkacağız. Bir yatırımcı çıkmadığı takdirde biz belediye olarak buradaki inşaai faaliyetleri tamamlayarak, belediye olarak üstümüze düşeni yapacağız. Konyaaltı sahilinin yeni projesi, dünya projesidir, uluslararası ödül alacağını düşünüyorum. Önümüzdeki seneye sahil kısmını en azından tamamlamayı hedefliyoruz. Projeyi gerçekleştirene kadar mevcut durumu en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor."

Türel, son hazırlıkları gözden geçirdiklerini, geçen seneye göre çok daha kaliteli bir hizmetin öngörüldüğünü belirterek, özel güvenlikten can kurtaran ve temizliğe kadar birçok hizmeti belediye olarak karşıladıklarının altını çizdi.