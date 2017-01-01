Kop Dağı'nda tarihin izleri ortaya çıkartılacak

BAYBURT (AA) - ABDULKADİR NİŞANCI - Osmanlı-Rus Harbi'nin önemli cephelerinden, aradan geçen 100 yıla rağmen savaşın izlerini taşıyan Kop Dağı'nın, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca "milli park" ilan edilmesi, gelecek kuşakların vatan bilincinin pekiştirilmesi açısından önemli görülüyor.

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt-Erzurum sınırındaki Kop Dağı'nın milli park ilan edilmesi amacıyla çalışmalara 2013 yılında başlandığını söyledi.

Uzman ekiplerin, Osmanlı-Rus Harbi'nin önemli cephelerinden Kop Dağı'nda incelemelerde bulunduğunu ifade eden Ustaoğlu, 6 bin 335 hektarı kapsayan bölgede mevzi ve şehitlik alanların tespiti amacıyla çalışma yaptıklarını anlattı.

Ustaoğlu, çalışmaların ardından Milli Savunma Bakanlığı ile irtibata geçildiğini belirterek, "Burada 100 yıl öncesinde yapılan savaşta şehit düşen binin üzerindeki kişinin tespiti künyeleri ile yapıldı." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının yaklaşık 3 yıl süren çalışmasının ardından Kop Dağı'nın 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile "Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı" ilan edildiğini anımsatan Ustaoğlu, bölgenin Türkiye'nin 42'nci milli parkı olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, bölgenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı'ndaki şehitlik alanların ve mevzilerin ortaya çıkartılması, ülkemiz adına ibretlik olan bu savunmayı gelecek kuşaklarımıza daha etkili şekilde aktarmamıza yardımcı olacaktır." diye konuştu.

- "Tarihi alan gelecek nesillere kazandırılacak"

Milli parkta yapılacak çalışmaların artık ayrı bir önem taşıdığını aktaran Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Yüz yıl öncesinde Kafkas Cephesi'nin bir kolu olarak burada yapılan savaş, 5. Kolordu Komutanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın ifadesi ile 'Kop Dağı müdafaası, muvaffak olunmuş ikinci Plevne'dir.' Dolayısıyla, Şubat 1916'da başlayan ve 16 Temmuz 1916'ya kadar süren çetin mücadelelerin geçtiği yerdir. Nasıl ki Gelibolu Tarihi Yarımadası, Sarıkamış bizim için tarihi vesika olarak gelecek nesillere aktarmak açısından özel anlam ifade ediyorsa, Kop Dağı da bu anlamda büyük önem taşımaktadır."

Ustaoğlu, şehitlik alanları ve mevzilerin ortaya çıkarılması, bölgede iç arter yollar yapılması ve müze oluşturulmasının, gelecek kuşakların toplumun tarihini öğrenmeleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Alanın gelişim planının hazırlanacağını ve ardından imar planı uygulanacağını dile getiren Ustaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Planlar çerçevesinde mevzilerin ve şehitlik alanların tamamı tespit edilebilecek. Bu tarihi alan tescillenmiş ve gelecek nesillere kazandırılmış olacak. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden alanı görmeye gelecek ziyaretçiler için gerekli altyapı hizmetleri de tamamlanacak. Bu tür alanlar, gelecek kuşaklara vatan ve bayrak sevgisinin kazandırılması ve benimsetilmesi açısından çok önemli."

Ustaoğlu, Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı'nın, Bayburt'un geleceği adına önemli bir kazanım olacağına inandığını sözlerine ekledi.