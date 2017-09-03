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Körfezin "renkli kanatları"

- Muğla Akçapınar sahilinde rüzgar ve uçurtma sörfü yapanlar, denizde renkli görüntüler oluşturdu

Körfezin

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Gökova Körfezi'nde rüzgar ve uçurtma sörfü yapanlar, denizde rengarenk "görsel şölen" sundu.

Bayram tatilinde çok sayıda vatandaş Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler, Akçapınar sahilinde rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

Körfezin mavi sularından sörf yapanların renkli görüntüleri yansıdı.

Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Eren Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçapınar'ın rüzgar ve uçurtma sörfü açısından dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Akçapınar Sahili'nin lokal rüzgarıyla ünlü olduğuna dikkati çeken Özer, "Bayram tatilinden dolayı önceki haftalara oranla gelen sporcu ve ziyaretçi sayısında üç-dört kat artış var. Şu an burada adeta 'görsel şölen' yaşanıyor." dedi.

Bayram tatili için İstanbul'dan Ula'ya gelen Nazlı Koca, özellikle rüzgar sörfü yapmak için tatilde Akçapınar'ı tercih ettiğini kaydetti.

Sürekli esen rüzgarın kendilerini etkilediğini dile getiren Koca, "Bayram tatili nedeniyle müthiş bir kalabalık var. Denizin üzerinde çok sayıda sörfçü akrobasi hareketleri yapıyor. Burada sörf yapmaktan büyük zevk alıyorum. Herkese burayı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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