Köylülerin elektriği güneşten

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Şanlıurfalı girişimci Halil Kızılelma, köydeki arazisine kurduğu güneş enerjisi santraliyle çevredeki 120 köyün elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Türkiye'de güneş enerjisi potansiyelinin en yüksek olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sık karşılaşılan elektrik sorununun çözümü konusunda girişimci iş adamları farklı alternatifler üretiyor.

Şanlıurfalı girişimci Halil Kızılelma da köydeki arazisine güneş enerjisi santrali kurarak civar köylerin elektrik sorununu çözdü.

İş adamı Kızılelma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'da gördüğü bir sistemi yaklaşık bir yıl önce köydeki arazisinde faaliyete geçirdiğini söyledi.

Normal santrallerden farklı olarak güneş takip sistemli santral kurduğunu belirten Kızılelma, panellerin gün boyu dönerek güneşi izlediği için normal santrallere göre yüzde 35 daha fazla enerji ürettiğine dikkati çekti.

Tesiste aylık 200 bin kilovat saat civarında enerji üretimi yapıldığını aktaran Kızılelma, "11 aydan beri üretim yapıyoruz. Bulunduğumuz bölgedeki 120 civarında köyün tükettiği enerjiyi biz buradan karşılıyoruz. Özellikle Türkiye'mizin ve Şanlıurfa'mızın bu konuda sıkıntısı var. Biz vatansever olarak yatırımlarımızı buraya yaptık. Şanlıurfalı hemşehrilerimize faydalı olabilmek ülkemizin ekonomisine katkı sunma amacıyla böyle bir yatırım yaptık." diye konuştu.

Kızılelma, bölgede daha önce günde neredeyse 4 saate yakın elektrik kesintileri yaşandığını dile getirerek santral sayesinde artık bölgede elektrik sorunu yaşanmadığını kaydetti.

- Köylüler rahatladı

Santralden elektrik alan köylerden Kızılburç köyünün muhtarı Mahmut Akbaş, santral sayesinde yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Çevredeki birçok köyün de artık elektrik kesintisi yaşamadığını anlatan Akbaş, "Daha önce elektriklerimiz her gün arızalıydı, günün 5-6 saati elektrik kesintisi oluyordu. Santral kurulduktan sonra köyler bayağı rahatladı. Genel bir arıza olmadığı müddetçe elektriklerimiz kesilmiyor. Güzel bir hizmet hem vatandaşa hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan bir hizmet. Her tarafa kurulmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Sayıburç köyünde oturan 60 yaşındaki Hamit Kılıç da son bir yıldır elektrik kesintisi problemi yaşamadıklarını vurguladı.

Kesintiler nedeniyle geçmişte birçok elektronik cihazının arızalandığını ifade eden Kılıç, "Bu sistem kurulduğundan beri sıkıntı görmedim. Eskiden bir gidiyordu bir geliyordu, gündüzden gece yarısına kadar yoktu. Arıza için telefon açıyorduk ama elektrik bir türlü gelmiyordu. Bir seneden beri şükür çok rahatız." şeklinde konuştu.