‘ Kriz Değil Fırsatlar Zamanı’

Marka ve İnsan Kaynakları Danışmanı Biruni Ünivetsitesi Öğretim Görevlisi Ayşen Laçinel, bilinçli kurum ve şirketlerin bulundukları sektörde, fark yaratacak yeniliklerle fırsatlar yarattıklarını belirtti.



Kurumsal kimlik çalışması, hedefler ve gelecek planları üzerinde öneriler ve fikir alışverişini 3 farklı grupta, alanında uzman olan birbirinden değerli katılımcılar ile gerçekleştirdi. Sanata Evet, mottosuyla hayatın içindeki herkesi kapsayan platform, yeni hedeflerle yoluna devam ediyor.



Bunun için ‘Sondaj Çalıştayı ‘ , beyin fırtınaları yapılmasının ve özgür düşünce paylaşımı ortamlarında, ortak aklın açığa çıkarılmasının sağlanmasına dikkat çekti.

Ekonominin ve pazarın gidişatında, yeni ihtiyaçların oluştuğunu ve her yeni oluşumun da bir fırsat olduğunu söyledi.



Kendini tekrar edenler, eski söylemlerine sıkı sıkıya sarılanlar, kendi çizdikleri çerçevede sıkışıp kalan ve yeniliklere kapalı olanların eleneceğini vurgulayan

Laçinel, ‘ Her şirket için yeni bir yol bir çıkış yolu vardır, bulunur, dedi.



Yeterki piyasayı, iç kaynaklarını, dış kaynaklarını görebilsin ve değerlendirebilsinler.



Bunun için

1)net ve yalın bir analiz

2) fırsatlar ve tehditler

3) yakın vizyon ve uzak vizyon

4) misyon

5) stratejik plan çıkarılmalı. Bütünleştirici iletişimle konsolide edilmeli.



Bu çalışmalar günümüzde sadece Yönetim Kurulu Başkanı ve dar ekibinin çalışması ile değil kurumu yöneten ve etkilenenlerden oluşan temsilcilerin de dahil edildiği çalıştaylarla ortaya çıkarılmakta ve şirketler çok çevik hamlelerle fırsatlar yakalayabilmektedir.’ dedi.



Nasıl yapamayız ? Peki nasıl yaparız?



Sorular önemli neyi aradığını bilince doğru sorular da rotayı belirlemekte diyen Laçinel her kuşaktan temsilcilerin fikirlerinin de önemine ve değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Sanata Evet Platformu, Sondaj çalıştayına katılanlar:



Tamer Levent

Gaye Donay

Ayşen Laçinel

Elvin İnce

Necla Tankut

Vedat Akdamar

Berrin Akarsu

Ali Sina Mengi

Deniz Güven

Yasemin Atatüre

Belgin Erdem

Füsun Başak

Şenay Varlıoğlu

Esin Macit

Yeşim Altınay

Sevinç Trenova

Mehmet Günyeli

Mine Çağlar Dikbaş

Aslı Nişancı

Dinçer Güngörür

Ahmet Gökay Daloğlu

Dilek Türker

Yasemin Parlak

Emine Çağan

Emel Vardar