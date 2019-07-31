‘ Kriz Değil Fırsatlar Zamanı’

Marka ve İnsan Kaynakları Danışmanı Biruni Ünivetsitesi Öğretim Görevlisi Ayşen Laçinel, bilinçli kurum ve şirketlerin bulundukları sektörde, fark yaratacak yeniliklerle fırsatlar yarattıklarını belirtti.
Kurumsal kimlik çalışması, hedefler ve gelecek planları üzerinde öneriler ve fikir alışverişini 3 farklı grupta, alanında uzman olan birbirinden değerli katılımcılar ile gerçekleştirdi. Sanata Evet, mottosuyla hayatın içindeki herkesi kapsayan platform, yeni hedeflerle yoluna devam ediyor.
Bunun için ‘Sondaj Çalıştayı ‘ , beyin fırtınaları yapılmasının ve özgür düşünce paylaşımı ortamlarında, ortak aklın açığa çıkarılmasının sağlanmasına dikkat çekti.
Ekonominin ve pazarın gidişatında, yeni ihtiyaçların oluştuğunu ve her yeni oluşumun da bir fırsat olduğunu söyledi.
Kendini tekrar edenler, eski söylemlerine sıkı sıkıya sarılanlar, kendi çizdikleri çerçevede sıkışıp kalan ve yeniliklere kapalı olanların eleneceğini vurgulayan
Laçinel, ‘ Her şirket için yeni bir yol bir çıkış yolu vardır, bulunur, dedi.
Yeterki piyasayı, iç kaynaklarını, dış kaynaklarını görebilsin ve değerlendirebilsinler.
Bunun için
1)net ve yalın bir analiz
2) fırsatlar ve tehditler
3) yakın vizyon ve uzak vizyon
4) misyon
5) stratejik plan çıkarılmalı. Bütünleştirici iletişimle konsolide edilmeli.
Bu çalışmalar günümüzde sadece Yönetim Kurulu Başkanı ve dar ekibinin çalışması ile değil kurumu yöneten ve etkilenenlerden oluşan temsilcilerin de dahil edildiği çalıştaylarla ortaya çıkarılmakta ve şirketler çok çevik hamlelerle fırsatlar yakalayabilmektedir.’ dedi.
Nasıl yapamayız ? Peki nasıl yaparız?
Sorular önemli neyi aradığını bilince doğru sorular da rotayı belirlemekte diyen Laçinel her kuşaktan temsilcilerin fikirlerinin de önemine ve değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Sanata Evet Platformu, Sondaj çalıştayına katılanlar:
Tamer Levent
Gaye Donay
Ayşen Laçinel
Elvin İnce
Necla Tankut
Vedat Akdamar
Berrin Akarsu
Ali Sina Mengi
Deniz Güven
Yasemin Atatüre
Belgin Erdem
Füsun Başak
Şenay Varlıoğlu
Esin Macit
Yeşim Altınay
Sevinç Trenova
Mehmet Günyeli
Mine Çağlar Dikbaş
Aslı Nişancı
Dinçer Güngörür
Ahmet Gökay Daloğlu
Dilek Türker
Yasemin Parlak
Emine Çağan
Emel Vardar
‘ Kriz Değil Fırsatlar Zamanı’
Tamer Levent liderliğindeki Sanata Evet Platformu Ayşen Laçinel moderatörlüğündeki Sondaj Çalıştayında Şişli Mariott Otel’de biraraya geldi .
31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:55
Marka ve İnsan Kaynakları Danışmanı Biruni Ünivetsitesi Öğretim Görevlisi Ayşen Laçinel, bilinçli kurum ve şirketlerin bulundukları sektörde, fark yaratacak yeniliklerle fırsatlar yarattıklarını belirtti.