'Küçük başkan'ın büyük çabası

KİLİS (AA) - Kilis'te sınıf başkanlığı yapan ilkokul öğrencisi, maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarının ihtiyaçlarını yardım kuruluşunun desteğiyle karşılanmasını sağladı.

TOKİ İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Eylül Mazı, sınıf başkanı seçildikten sonra bazı arkadaşlarının maddi durumu iyi olmadığı için ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını gördü.

Arkadaşlarının ihtiyaçlarını tespit eden Mazı, öğretmeni aracığıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile irtibata geçti.

Mazı'nın duyarlılığından etkilenen İHH yetkilileri, öğrencilerin çanta, kırtasiye malzemesi, ayakkabı, mont gibi ihtiyaçlarını karşıladı.

"Bu davranışın örnek teşkil edeceğine inanıyorum”

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz de Eylül Mazı ile tanışarak duyarlılığı için teşekkür etti.

Alagöz, AA muhabirine, öğrencilerinin örnek bir davranış gösterdiğini söyledi.

Sınıf başkanın arkadaşlarının kılavuzu olduğunu dile getiren Alagöz, şunları anlattı:

"Bizim amacımız, öğrencilerimizin, toplumumuzun yardımlaşmasıdır ve eksikliklerin tamamlanmasıdır. Sağ olsun öğrencimiz gerçekten toplumumuzun örf ve ananesine uygun bir davranış göstermiştir. Arkadaşlarının ufak tefek de olsa eksikliklerini görmüş ve onları kendi içinde dert ve sorun edinmiştir. Bu davranışının örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Sınıf başkanı aynı zamanda öğretmenin yardımcısıdır. Arkadaşlarının sorunlarını, dertlerini dinleyip öğretmenine iletebilen kişidir."

Eylül Mazı da arkadaşlarının ihtiyaçları karşılandığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

İhtiyaç sahibi insanlara destek verilmesi gerektiğini belirten Mazı, "Öğretmenlerimin desteğiyle arkadaşlarımın ihtiyaçlarını belirledik. Yardım etmek çok güzel bir şey. Bazı arkadaşlarımızın maddi durumu iyi olmayabilir. Onlara yardımcı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Onlara iyi örnek olmalıyız"

İHH Kilis Eğitim Çalışmaları Koordinatörü Ahmet Kenan ise çocukların gelişim çağlarında büyüklerini taklit ettiğini, bu nedenle çocukların gördükleri şeyleri hayatlarında uyguladıklarını söyledi.

Kenan, küçük bir çocuğun böyle bir davranışta bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, ş ifadeleri kullandı:

"Öğretmeninin vasıtasıyla bizimle irtibata geçti. Küçük bir çocuğun bunları fark etmesine çok şaşırdık. Unutmayalım ki çocuklar gelişim çağlarında bizi taklit ederler. Onlara iyi örnek olmalıyız. Bu kardeşimiz annesinden babasından ve okuldaki öğretmenlerinden gördüğü şeyleri hayatında kullanıyor. İyi bir örnek oldukları için kendilerini tebrik ediyoruz. Biz de bu güzel kardeşimizin talebine cevap verip, yardımları kendisinin vesilesiyle ulaştırdık."