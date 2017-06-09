Küçük Firuze'nin öz vatandaki ilk karne heyecanı

ERZİNCAN (AA) - YAKUP BAKAR - Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden olan ve daha önce hiç okula gitmeyen engelli ilköğretim okulu öğrencisi Firuze Murat, hem hayatında hem de öz vatanında ilk karnesini almanın mutluluğunu yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinesinde geçen yıl Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilip Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden olan ve doğuştan serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunduğu için yürüyemeyen 10 yaşındaki Firuze Murat, ilçedeki Şehit Fatih Devravut İlkokulunda sürdürdüğü bu yılki eğitimini tamamladı.

Rahatsızlığı nedeniyle çocukluğundan beri yürüme güçlüğü çeken ve konuşma fonksiyonları da giderek azalan Firuze'ye öz vatanındaki ilk karnesini, Özel Eğitim Öğretmeni Ali Akkaya verdi.

Hayatında ilk kez Türkiye'de okula giden ve ilk karnesini alan küçük Firuze'yi karne heyecanı sırasında annesi Livaza Murat da yalnız bırakmadı.

Karne aldığı için büyük mutluluk yaşadığı gözlenen küçük Firuze'ye karnesinin yanı sıra okumak için gösterdiği gayretten ötürü öğretmeni Akkaya tarafından "Fedakarlık madalyası" ve çeşitli hediyeler de armağan edildi.

- Küçük Firuze ve annesinin mutluluğu

Öz vatanında ilk karne mutluluğunu yaşayan Firuze Murat AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Derslerimi başarıyla yaptım, karne verdiler. Herkese çok teşekkür ederim. Madalya verdikleri içinde çok mutlu oldum." dedi.

Anne Livaza Murat (31) ise kızının karne almasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Kızım bu yıl okulunu bitirip karne aldı, çok şükür, çok mutluyuz. İnşallah gelecek dönemlerde her şey çok güzel olur ve kızım eğitimine devam edip her şeyi öğrenir. Kızım eğitim alacak diye çok seviniyorum. Kızıma özel bir sınıf açıldı, destek verildi. Herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

- Firuze ilk kez okulda eğitim aldı

Öğretmeni Akkaya da Firuze'nin daha önce okula gitmediğini belirterek, şunları aktardı:

"Firuze buraya ilk geldiğinde daha önceden eğitimini, evde eğitim olarak almış bir öğrenciydi. Okula uyum sağlaması biraz zaman aldı ama 2,5 aylık sürede çok yol kat ettik. Şu an hem kendisi öğrencilere alıştı hem de öğrenciler Firuze’ye alıştı. İnşallah gelecek yılda her şey aynı şekilde devam eder. Dersleri güzel. Özellikle okula uyum sağladıktan sonra derslerinde daha başarılı oldu."

Firuze'nin hem hayatında hem de öz vatanında ilk karnesini aldığına işaret eden Akkaya, "Bu karne Firuze’nin ilk karnesi. İkimiz için de ayrı bir mutluluk. Daha önce evde eğitim aldığı için karne almıyordu. Bu ilk karnesi oldu. Çok mutlu oldu." diyerek sözlerini tamamladı.