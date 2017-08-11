Küçükken ilgi duyduğu teknelerin ustası oldu

TRABZON (AA) - Trabzonlu Soner Karabacak, kendi imkanlarıyla 17 yaşında öğrendiği ahşap tekne yapımını yaklaşık 42 yıldır sürdürüyor.

İlk teknesini komşularının odunlarından aldığı parçalarla evinin salonunda yapan Karabacak, kısıtlı imkanları nedeniyle tekne yapımına bir süre evinde devam etti. Yaptığı ilk tekneyi, askere gittiğinde satan babasına kızan Karabacak, bunun üzerine ikinci teknesini daha büyük inşa etti.

Tekneyi, küçük olan evlerinden ancak duvarı kırarak çıkartabilen Karabacak, daha sonra kendisine evinin altında küçük bir atölye kurdu. Atölyesinde üretime devam eden Karabacak, kısa bir süre mesleğine ara vermesine rağmen denizden ve teknelerden hiçbir zaman vazgeçmedi.

Teknelerine ve denize tutkuyla bağlı olan Karabacak, yaklaşık 25 yıldır Sürmene ilçesindeki balıkçı barınağındaki 60 metrekarelik atölyesinde çalışıyor.

Her gün erken kalkarak işine giden ve bütün zamanını atölyesinde geçiren Karabacak, tek başına sipariş üzerine 4 ila 12 metrelik tekneler üretiyor.

"Şu anda 11 metrelik bir tekne üzerinde çalışıyorum"

Tekne ustası Soner Karabacak, AA muhabirine, tekne yapımının küçük yaşlardan itibaren kendisinde bir heves olduğunu ve şu ana kadar 80'in üzerinde büyük tekne inşa ettiğini söyledi.

Atölye anlamında yerinin küçük olduğunu belirten Karabacak, şöyle devam etti:

"Şu anda 11 metrelik bir tekne üzerinde çalışıyorum. Atölye küçük olduğu için yaptığım tekne mevcut haliyle dışarıya çıkarılamayacak. Bu yüzden de atölyenin giriş kısmını kırarak tekneyi denize çıkartacağım ve kamara kısmını denizde bitireceğim. Alanım dar olduğu için çalışırken zorluk çekiyorum ama işimi severek yapıyorum. Tekne yapmaktan zevk alıyorum ve hiçbir şey bana engel olamıyor."

"Planım tersanede bu işi sürdürerek çırak yetiştirebilmek"

Karabacak, hiçbir şeyin kendisine engel olmadığını vurgulayarak, "59 yaşına geldim, hiç pes etmedim. Elim ayağım tuttuğu sürece işimi yapmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Usta öğretici belgesi aldığını aktaran Karabacak, "Mesleğe ilgi azaldı. Çocuklarım da bu işi yapmak istemedi. Ben de direniyorum. Bundan sonraki planım tersanede bu işi sürdürerek çırak yetiştirebilmek. 59 yaşında ben bu belgeyi aldım ve bu işi birileri yürütsün istiyorum çünkü ahşap tekneye ilgi bitmiyor." diye konuştu.