"Kudüs şairi" Şanlıurfa'da anıldı

ŞANLIURFA (AA) - Türk edebiyatında "Kudüs şairi" olarak bilinen Memur-Sen'in kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 18. yılında memleketi Şanlıurfa'da anıldı.

Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programlarda, İnan'ın merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Harran Kapı Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Daha sonra tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan, anma programına katılanlara teşekkür etti.

Ağabeyinin bir dava adamı olduğunu vurgulayan İnan, "Ağabeyim bir nesil için uğraştı. Görmediği ve gitmediği halde Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın ızdırabını yaşamış, bugünkü mevcut durumunu o günlerde görmüştür. Merhum ağabeyimin hedefi gençlikti, milli ve manevi değerleriyle Türkiye'ye ilham vermekti. Hamdolsun bugün görüyoruz ki onun en büyük eseri olan Memur-Sen bu davaya sahip çıkmış ve bugün Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olma noktasına gelmiştir." diye konuştu.

- Kudüs ile özdeşleşmiş

Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun da İnan'ın hayatının daha demokratik, sivil ve özgür bir Türkiye mücadelesi ile geçtiğini anlattı.

İnan'ın özellikle Kudüs sevdasıyla bilindiğini ifade eden Coşkun, "Bugün Kudüs işgal altında. O zamandan bunu biliyor ve görüyor. İnşallah bir gün Kudüs'ü de özgür görmek nasip olur. Zaten Mehmet Akif İnan da Kudüs şairi olarak biliniyor. İnşallah şiirlerinde dile getirdiği güzellikler bir gün dünyada hakim olur." dedi.

Anma programlarına, İnan'ın yakınları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İl Müftüsü İhsan Açık ile sendika üyeleri katıldı.

"Mescid-i Aksa" şiiri dolayısıyla "Kudüs şairi" olarak anılan İnan, 2000'de memleketi Şanlıurfa'da vefat etmişti.